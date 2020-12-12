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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة البريد السعودي تعلن عن فرص عمل شاغرة بخدماتها من كلا الجنسين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد مؤسسة البريد السعودي من أقدم وأعرق المؤسسات في المملكة العربية السعودية وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين كما يتكون هذا القطاع من جهاز متكامل عالي التطور، وفي الفترة الأخيرة أعلن هذا القطاع عن حاجته لموظفين في جميع محافظات المملكة سواء كانوا ذكور أو إناث مع مرتبات مجذية وحوافز وامتيازات رائحعة تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد حول هذا الخبر.
مؤسسة البريد السعودي
البريد بالسعودية وإعلان التوظيف:
أصدرت مؤسسة البريد في المملكة العربية السعودية بيان على موقعها الإلكتروني الرسمس على الإنترنت توضح فيه حاجتها إلى عاملين وموظفين سواء ذكور أو إناث وذلك من أجل زيادة نشاطها وتوفير كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ومن عدة محافظات.
أوضحت مؤسسة البريد أن الحاصل على الوظيفة سيحصل على راتب ألف وخمسمائة ريال سعودي بالإضافة أن الموظف سيحصل على عمولة على كل طلب بريدي يصل إلى العميل بنجاج وتعادل سبعة ريالات سعودي لكل لطب مسلم.
من الشروط أيضاً التي وضعتها المؤسسة أن يكون المتقدم للوظيفة لا يعاني من أي مشاكل صحية قد تعرضه للخطر أثناء القيام بعمله كما يشترط أن تكون يه سيارة مرخصة خاصة به ورخصة قيادة بتاريخ ساري حتى يسهل عليه توصيل الطلبات بنجاح.
يجب على المتقدم للوظيفة أيضاً أن يمتلك هاتف خلوي أو هاتف محمول خاص به ليتمكن من متابعة العميل والتواصل كما يجب أن يتمتع بحسن المظهر وأن يتحدث بلباقة ويعرف كيف يتعامل مع العميل بأدب ولباقة كما يجب أن يكون على قدر من المسئولية والأمانة للحفاظ على الطرود والمواد وتسليمها سليمة دون أي مشكلة.
مؤسسة البريد السعودي تطلب موظفين من عدة محافظات:
وضع البريد شروط معينة للمتقدمين للوظيفة أهمها أن يكون الشخص المتقدم تابع للمحافظات التالية:
- يدمه.
- بدر الجنوب.
- الكامل.
- الحناكية.
- خيبر.
- الحمنة
- الحسو
- العيص
- وادي الفر
- الشنان
- سميرا
- الغزالة.
- الاسياح.
- عقلة صقور.
- النبهانية.
- القوارة.
- عيون الجواء.
- ضريا.
- قبه.
- قصيباء.
- الليث.
- قلوه.
- الحجرة.
- انصاب.
- جديدة عرعر.
- العيساوية.
- الرويضة.
- الخاصرة.
- الارطاوية.
- القنفذه.
- بلحمر.
- تثليث.
- بيشة.
- الوجه.
- حقل.
- تيماء.
- البدع.
- حالة عمار.
- ضبا.
- املج.
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