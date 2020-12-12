نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض الراجحي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على قرض الراجحي الجديد، بنك الراجحي من أفضل البنوك المتواجدة في المملكة، حيث يقدم العديد من الحلول التمويلية بشروط بسيطة وفترات تسديد طويلة قد تصل لعشر سنوات، كما أنه يوفر الآن قرضًا جيدًا بدون الحاجة لكفيل ليتم الحصول على القرض بكل سهولة، فما هي طريقة التقديم على قرض الراجحي الجديد؟

مميزات حلول الراجحي التمويلية

توفير السيولة المطلوبة في أسرع وقت. القروض التمويلية المقدمة من المصرف تتماشى مع ما تنصه الشريعة الإسلامية. توفير الموافقة الفورية على القروض الشخصية للتمويل الشخصي.

التقديم على قرض الراجحي الجديد

يمكن لجميع المواطنين بالسعودية التقديم على القرض المقدم من مصرف الراجحي، بدون كفيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

بعدها يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول بالموقع وللوصول لحسابك الشخصي.

ومن ثم يتم التعرف على تفاصيل القرض والتقديم به.

أو يمكن زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي للتقديم شخصيًا للحصول على القرض.

وعند الحاجة للاستفسار عن مزيد من المعلومات الخاصة بالقرض يمكن الاتصال على 96265633030.

شروط التقديم على قرض الراجحي بدون كفيل

يمكن لمواطني السعودية الحصول على القرض الجديد بدون كفيل، ولكن يجب أن تتوفر بالشخص بعض الشروط اللازمة للحصول على القرض وهي:

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيجب أن يكون الراتب 400 دينار كحد أدنى، وإذا كان في القطاع الحكومي فيجب أن يكون 300 دينار كحد أدني. على فترة العمل لموظفي القطاع الخاص أن تكون 6 أشهر كحد أدنى، ولموظفي القطاع الحكومي أن يكون 3 أشهر كحد أدنى. يجب للحصول على القرض بدون كفيل هو أن يقوم المتقدم بتحويل راتبه لمصرف الراجحي، حتى يحصل على قرضه بدون أدنى مشكلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بقرض الراجحي

يجب أن تتوافر الوثائق التالية للحصول على قرض الراجحي: