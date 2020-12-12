نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو دومينوز بيتزا أفضل عروض البيتزا خلال الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو دومينوز بيتزا تعتبر البيتزا إحدى أفضل الاختيارات التي يلجأ إليها العديد من الأفراد خلال الفترات المختلفة من اليوم ويرجع السبب في ذلك لكونها الأسرع في التحضير والتوصيل وكذلك لأسعارها التي تناسب جميع الفئات لذا من خلال منيو دومينوز بيتزا السعودية 2020 نستطيع التعرف على أنواع البيتزا التي يقدمها المطعم وكذلك الأسعار الخاصة بكل نوع، وسوف نتعرف على فروع دومينوز بيتزا وأنواع بيتزا دومينوز من خلال الكلمات القليلة القادمة.

منيو دومينوز بيتزا

تقدم دومينوز بيتزا العديد من العروض المختلفة لعملائها حول المملكة العربية السعودية ولذا يقبل المستخدمين على البحث عن منيو دومينوز بيتزا وذلك لمعرفة عناوين الفروع المختلفة للمطعم وكذلك العروض المختلفة من فرع لأخر وفيما يلي سوف نتعرف على مكونات منيو دومينوز بيتزا وكذلك الأسعار الخاصة بكل نوع.

أسعار دومينوز بيتزا

تختلف الأسعار داخل مطاعم دومينوز بيتزا حسب الاختيارات التي قد يطلبها العميل وبالإضافة إلى ذلك فإن دومينوز بيتزا يقدم العديد من العروض لعل من أهمها هو شراء عدد 2 بيتزا حجم كبير أو أكثر بسعر تسعة وعشرون ريالًا للواحدة وبدون أي شروط، أيضًا من أكثر العروض اقبالًا من العملاء هو الحصول على خصم 15% في حالة أن قام العميل بالشراء من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

فروع دومينوز بيتزا

تعددت الفروع الخاصة بدومينوز بيتزا داخل المملكة العربية السعودية حيث أن المطاعم بدأت منذ عام ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ووصلت إلى يومنا هذا إلى ما يقارب المائتان وستة وأربعون فرع حول المملكة العربية السعودية بالكامل، وفيما يلي سوف نذكر بعض الفروع الخاصة بالمطعم:

فرع الدمام داخل سنتر النور.

فرع حائل سنتر.

فرع العثيم مول.

4059 طريق الأمير سلطان.

طريق المدينة المنورة، النوارية مكة المكرمة.

عروض دومينوز بيتزا

يقوم دومينوز بيتزا بتقديم العديد من العروض المختلفة والمتعددة والتي قد تختلف من محافظة لأخري وكذلك من فرع لأخر فيقدم المطعم عرض خاص فقط لعملاء مكة المكرمة والطائف فيمكن الحصول على عدد 2 بيتزا وسط بسعر 75 ريال سعودي يومي السبت والثلاثاء، أو 2 بيتزا كبيرة بسعر تسعة وثمانون ريال وذلك يومي الأحد والأربعاء، ومن خلال عروض يوم الأثنين المميزة فيمكن الحصول على أي منتج بسعر احدى عشر ريال فقط في حالة شراء بيتزا كبيرة.