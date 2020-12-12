نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام دعم مقطوعة الضمان | التسجيل في المساعدة المقطوعة للمستفيدين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في المساعدة المقطوعة للمستفيدين الجدد هي احدي الموضوعات التي يتم البحث عليها من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية, حيث تعتبر المساعدة المقطوعة احدي المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة داخل المملكة لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً وأقل قدرة علي مواجهة الأعباء الاقتصادية اليومية, حيث يتم منح المساعدة المقطوعة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لشروط محددة قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحديدها مسبقاً, ومن هنا سوف نقوم بتوضيح شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي, ورابط الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة عام 1442

مؤسسة الضمان الاجتماعي قد قامت بتحديد مجموعة من الأساسيات والشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة وهي:

أقل عمر للشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة هو 35 عاماً. لا يستطيع الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة أن بحوزته سجل تجاري. إذا كان الشخص المتقدم متزوج فيكون أقصي دخل له لابد أن لا يزيد عن 8670 ريال. في حالة الشخص المتقدم الغير المتزوج فيجب ألا يتعدى راتبه عن اكثر من 3000 ريال. يسمح بتقديم الأرامل والمطلقات للحصول على المساعدة المقطوعة فلهم حق الأولوية في التسجيل. يستطيع أيضاً كبار السن الغير قادرين مادياً الحصول علي المساعدة المقطوعة.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة عبر موقع الوزارة الرسمي