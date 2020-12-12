نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب في بنك التنمية الإجتماعية والرقم الخاص بالبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك التنمية الاجتماعي (بنك التسليف) منذ بداية تأسيسه بتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل توفير سبل الحياة بقدر المستطاع لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وقام بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف) بوضع بعض الشروط والقوانين الأساسية، من أجل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب أن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية معروف بقدرته على وضع حلول رئيسية لجميع المشكلات التي يمكن أن تحدث لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، وكيفية الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية.

رقم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الأرقام من أجل التواصل مع البنك للاستعلام أو لتقديم أي شكوى واردة من خلال التعامل مع البنك، حيث يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك التنمية الاجتماعية، وتقديم كل ما تريد الاستعلام عنه، كما يمكن التواصل مع مركز الحساب الوطني على الرقم 199099، كما يمكن الدخول على موقع تويتر والتواصل مع الصفحة الرسمية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية، ويمكن من خلالها تقديم أي استفسارات خاصة بالمعاملات البنكية، كما يمكن التواصل مع الرقم 920008002، وهذا هو الرقم الموحد لخدمة العملاء في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما قام البنك بوضع البريد الإلكتروني الخاص بالبنك من أجل التواصل والاستعلام وهو [email protected]

كيفية انشاء حساب بنك التنمية الاجتماعية