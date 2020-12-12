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عمر شويل - جدة خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي من خلال الخدمة المدنية 1442 يهتم الكثير من الموظفين بالمملكة السعودية بمعرفة خطوات الخطوات التي تساعدهم على معرفة خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي في القطاع الحكومي، حتى يستطيع الاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها للموظف السعودي من خلال هذه الخدمة عبر الإنترنت، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي من خلال الخدمة المدنية .1442
خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي
يمكنكم تعديل البيانات للموظف السعودي بالمملكة للاستفادة من الخدمات الهامة حيث أكدت الحكومة السعودية على أهمية تعديل البيانات بشكل دائم حتى يتم انشاء قاعدة بيانات صحيحة تساعد على التواصل بين الوزارة والموظف
ومن جهة أخرى تساعد جميع الجهات المسؤولة على تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الموظفين من خلال منصة الخدمة المدنية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي:
أولاً ينبغي أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية وأن يكون قد قام بالتسجيل في الخدمة قبل ذلك حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات الموجودة فيها وأن يقوم موظف حكومي داخل المملكة السعودية.
خطوات تعديل البيانات للموظف السعودي
لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي ينبغي عليك اتباع الخطوات المحددة عبر منصة بياناتك الوظيفية من خلال الانترنت والخطوات جاءت كالتالي:
- في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة بياناتك الوظيفية من خلال الانترنت وبعد ذلك يتم اختيار الدخول إلى الخدمة ثم تبدأ باضافة بيانات التسجيل على هذه المنصة واختيار خدمات الأفراد
- بعد ذلك تقوم بإنشاء طلب جديد، والضغط على البيانات الوظيفية ثم تبدأ بتحديث البيانات المطلوبة والتي تتضمن الجهات الحكومية الدرجة والمسمى الوظيفي وتاريخ استلام الوظيفة المؤهلات العلمية والمرتب، بعد ذلك تقوم الموافقة على الشروط والأحكام ثم تضغط على كلمة ارسال الطلب.
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