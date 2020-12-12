نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠ شهر ديسمبر والمشتقات البترولية الأخرى شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠ ، حيث يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة سعر البنزين اليوم في السعودية ممن يمتلكون السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة داخل جميع مناطق المملكة، لذلك نختص في هذا التقرير أن نتعرف معكم على أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠، وذلك بعد الإعلان الصادر من شركة أرامكو السعودية والتي أقرت من خلالة سعر البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2020 ليتم العمل به خلال شهر كامل من تأريخ الإعلان.

أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠

أصدرت شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠ والمشتقات البترولية الأخرى ليتم العمل بها لمدة شهر كامل من تاريخ الإعلان بدءًا من أمس الجمعة الموافق 11-12-2020، ومن المعروف أن شركة أرامكو السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن تعديل سعر البنزين في السعودية، وذلك وفقاً لما يتم متابعته من أخبار عن أسعار النفط العالمية والعوامل الأخرى المؤثرة، والآن ومن خلال السطور القليلة القادمة نرفق لكم نبذة مختصرة عن شركة أرامكو السعودية، كذلك نتعرف على أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠.

شركة أرامكو السعودية هي واحدة من أكبر الشركات المسؤولة عن النفط في الشرق الأوسط بل والعالم وهي تقع داخل المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة بالبترول بدءًا من استخراجه والتنقيب عليه والإنتاج وعملية تكرير النفط، بالإضافة أن أرامكو السعودية مسؤولة أيضاً عن استخراج الغاز الطبيعي من المملكة العربية السعودية، وقد سجلت شركة أرامكو السعودية توسعات عالمية في الكثير من الدول وافتتحت العديد من الفروع لها في العديد من الدول الأخرى.

سعر البنزين اليوم في السعودية

والآن سنعمل على الإجابة على سؤال كم سعر البنزين في السعودية 2020 ؟ وهو السؤال الدارج والمنتشر هذه الفترة بعدما أعلنت شركة أرامكو سعر البنزين في السعودية 2020، وأسعار المشتقات البترولية الأخرى، أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠.

إليكم قائمة أسعار البنزين في السعودية 2020 والمشتقات البترولية الأخرى والتي سيتم العمل بها لمدة شهر كامل من بداية الإعلان الصادر أمس الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، وقد شهدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية انخفاضاً ملحوظاً عن الأسعار المقررة شهر نوفمبر الماضي بقيمة 3 هللات في لتر بنزين 95، و2 هلله في سعر لتر بنزين 91، وجاءت أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠ كالتالي:

سعر البنزين اليوم في السعودية شهر ديسمبر 2020 بنزين 95: سعر لتر البنزين 95 لشهر ديسمبر 1.55 ريال سعودي.

أسعار البنزين في السعودية 2020 بنزين 91: سعر اللتر بقيمة 1.42 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية اليوم، سعر الديزل: سعر لتر لشهر ديسمبر 0.52 ريال سعودي.

الغاز المسال: بلغ سعر اللتر 0.75 ريال سعودي.

الكيروسين: سعر لتر الكيروسين لشهر ديسمبر0.70 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد استوفينا معكم وتعرفنا على أسعار البنزين في السعودية ٢٠٢٠ من خلال ما جاء في إعلان شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن تعديل سعر البنزين في السعودية كل شهر، وسنكون على مقربة دائماً لرصد كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل فيما يخص ذات الشأن.