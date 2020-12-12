نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق والاستثناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي لا يحق لها صرف معاش الضمان الاجتماعي وهى 8 حالات سوف يتم وقف المعاش لهم، كما أن يعد معاش الضمان الاجتماعي خدمة متاحه لجميع المقيمين بالسعودية اقامة دائمة ويتم صرف المعاش في وقت محدد كل شهر لمستحقيه مع وجود شرط لذلك مع بعض الاستثناء للبعض ، وقد تم الإعلان عن وقف المعاش للبعض الحالات ويجب عدم الحصول على معاش من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق وأذأ تم يوقع عليه عقوبة بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو السجن لمدة لا تتخطى عام.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

إذا خالف أحدى شروط استحقاق المعاش. – إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. التأخير في تحديث بياناته المطلوبة من الوزارة لمدة تزيد عن شهر من الإبلاغ. – إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. ثبوت حالات عدم بحث المستفيد القادر عن فرصة عمل أو عدم التقدم على منصات التوظيف ولا يقبل عروض التدريب والعمل المقدمة. – إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد مراكز الأيتام أو العلاجية. إذا تنازل المستفيد عن المعاش. وفاة المستفيد.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة. أن لا يقل الدخل المحتسب للأسرة أو المستقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش. متطابقة معايير استخدام أو امتلاك الثروة. أكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية فيما يخص التأهيل والتعليم والصحة والخدمة المجتمعية.

الحالات التي تم استثناؤها للاستحقاق معاش الضمان

المرأة المطلقة ولها أبناء سعوديين. المرأة الأرملة ولها أبناء سعوديين المرأة غير السعودية المتزوجة سعودي. أبناء المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة من ذوي الإعاقة. الأرامل ذوات الأيتام من لديهم بطاقة تنقل.

والجدير بالذكر أن تم تحديد لائحة مستفيدي الضمان بـ 3 فئات وهم :

مستفيد غير قابل للتأهيل.

مستفيد قابل للتأهيل.

مستفيد غير قادر على العمل.

والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يقدم العديد من الاستعلامات الخاصة بالضمان منها الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو الطلب وغيرها من الاستعلامات ألتي تفيد المقيمين بالمملكة وكذلك أصحاب المعاش الذي يحق لهم صرف واستحقاق المعاش.