بلادي – الرياض :
واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة محاولاتها للسيطرة على خطر أسراب الجراد المتواجدة بكثافة عالية في عدد من المناطق.
ورصد مقطع فيديو، التقطه المصور يوسف بجّاش، أسراب الجراد التي أحاطت بالساعة البرجية في الحرم المكي، والتي ظلت تحوم في المكان بكثافة عالية .
وأكدت الوزارة أن أعمال المكافحة تجري في الوقت الحالي بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وعسير والباحة، وأن تلك المناطق منها القريبة من حدود اليمن أو المطلة على البحر الأحمر، تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود.
وأشارت إلى أن الموقف يتطلب بعض الوقت لتتبع الأسراب ورصدها ومكافحتها، خاصة أن تلك المواقع تُعد من مناطق الانتشار الواسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصد أسراب الجراد فوق ساعة مكة.. و”البيئة” توضح أساليب التعامل معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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