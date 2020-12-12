“الجمارك” تطلق خدمة تتبع الشحنات عبر منصة فسح والهواتف الذكية

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إطلاق خدمة تتبع الشحنات للأفراد والمخلصين الجمركيين والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة “فسح” وتطبيق “فسح” عبر الهواتف الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل”.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمستفيدين، وتتميز بإتاحة الفرصة لتتبع الشحنات والاطلاع على الرسوم التي تم تحصيلها في البيان الجمركي، ما يختصر كثيرا من الجهد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركيون والأفراد في تتبع شحنات الصادر والوارد.

من جانبه، قال محافظ الهيئة، أحمد الحقباني، إن الخدمة تتيح المزيد من الشفافية للمخلصين والمستوردين والأفراد في تتبع شحناتهم ومعرفة المسار الجمركي لها.

وأضاف أنها تصب أيضاً في صالح سلاسة وانسياب الشحنات الجمركية وتسريع إنجاز الخدمات إلكترونيا، ما يسهم في تحول المملكة إلى محور لوجستي إقليمي يتميز بأعلى مستوى من الخدمات.