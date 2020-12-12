اختتام تمرين “مخالب الصقر2” بين القوات البرية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية

بلادي – الرياض : اختُتمت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 – 2020 بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية. وتهدف التمارين المشتركة إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات. وكانت مناورات التمرين قد بدأت في 4 ديسمبر الجاري.

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