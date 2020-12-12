لماذا حصلت الخطوط السعودية على 5 نجوم في تصنيف APEX؟ مدير التواصل المؤسسي يجيب

بلادي – الرياض :

كشف مدير التواصل المؤسسي للخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، كواليس حصول الخطوط السعودية على تصنيف “5 نجوم” في تقييم منظمة APEX غير الربحية.

وأكد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المنظمة تجري هذا التصنيف بشكل سنوي، وهو يستهدف فقط الركاب لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم على متن خطوط الطيران المختلفة.

وأوضح أن الاستقصاء هذا العام أجري على مليون رحلة لـ 600 شركة طيران حول العالم، مؤكدًا أن الخطوط السعودية كانت ضمن 26 شركة حول العالم حصلت على فئة الـ5 نجوم.

وأبان أن الخطوط السعودية عكفت على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تدريبات مكثفة لأطقم الطائرات، بالإضافة إلى نمو الأسطول بالتوسع في شراء الطائرات.

وذكر أن السنوات الماضية شهدت توسع المحطات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين الوجبات وخدمة حقائب المسافرين وتجربتهم بصفة عامة في المطارات.