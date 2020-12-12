صحة “الشمالية” تكشف أسباب وصول إصابات كورونا فيها لـ”الصفر”

بلادي – الرياض :

كشف المتحدث الرسمي لصحة المنطقة الشمالية، فهد العنزي، العوامل التي أدت إلى انعدام تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وقال، خلال حديثه لـ”برنامج 120″ على قناة الإخبارية، إن أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذه النتائج هو تشكيل لجنة حكومية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والميادين العامة.

وأشار إلى أن أبرز مهامها كانت التأكد من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، بالإضافة إلى التأكد من توفر المعقمات في المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الخطة التي وضعتها المنطقة للوصول إلى هذه النتائج اعتمدت على محورين رئيسيين، هما الجانب التوعوي والتشجيع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبيّن أن من أهم الأسباب الجانب الرقابي للالتزام بتلك الإجراءات، مشددًا على أن الاستمرار في الحفاظ على صفرية الحالات المسجلة يحتاج إلى تكاتف من كافة الجهات الحكومية.