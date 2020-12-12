شاهد.. مداهمة منشآت تجارية في الرياض تسفر عن رصد مخالفات عديدة وهروب العمالة

بلادي – الرياض : داهمت حملات تفتيشية لفرق رقابية من وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والأمن، عددا من المنشآت التجارية في الرياض. ورصدت كثيرا من المخالفات في تلك المنشآت، أبرزها التستر التجاري والتلاعب بضريبة القيمة المضافة على بعض السلع. وشهدت الحملة هروب عدد من العمالة الوافدة من مواقعهم بعد رؤيتهم للحملة، كما ضُبطت منشآت تقوم بتحصيل قيمة أكبر من 15% كضريبة القيمة المضافة، ما يعرّض أصحابها لغرامة قيمتها 10 آلاف ريال. .

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