“الدفاع المدني” يحذر من احتمال جريان سيول في هذه المناطق

بلادي – الرياض :
حذَرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مشيرة إلى احتمالية تعرض بعض الأجزاء إلى أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وأشارت، وفقا لما ورد لها من المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية بدءا من الاثنين وحتى الخميس، مؤكدة أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وأكدت أنه من المحتمل تعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول، في حين تتأثر منطقتا الرياض والقصيم بأمطار متوسطة ورياح نشطة.
وأهابت “الدفاع المدني” بالجميع توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
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