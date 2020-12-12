نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد استمارة السيارة في المملكة السعودية 2021 وطريقة تجديد الاستمارة عن طريق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد استمارة السيارة في المملكة السعودية 2020، هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين بأراضيها حيث تعتبر السيارات من أهم العوامل الأساسية التي يعتمد عليها الكثير لمساعدتهم على التنقل الأمن والسريع بين المناطق وحتى المدن المختلفة، وقد حذرت الحكومة السعودية من جميع مواطني المملكة بضرورة تجديد رسوم الاستمارة الخاصة بالسيارة في موضعها مؤكدة على وجود عقوبات على المخالفين وفرض غرامة تتراوح بين 100 إلى 300 ريال سعودي في حالة عدم تجديد الاستمارة بعد انتهاءها، ويمكن معرفه اسماء أفضل السيارات المستعملة بالسعودية 2021 جاهزة للشراء واسعارها وأشهر مواقع للبيع من خلال موقعنا ثقفنى ورسوم تجديد استمارة السيارة في المملكة السعودية 2020 .

رسوم تجديد استمارة السيارة في المملكة السعودية

تختلف رسوم تجديد استمارة السيارة في المملكة السعودية حسب نوع وفئة كل سيارة حيث تصل قيمة تجديد استمارة السيارة النقل المتوسطة بحوالي 141 ريال سهودي، بينما يبلغ قيمة تجديد استمارة السيارة المتوسطة حوالي 96 ريال سعودي، والسيارة الصغيرة 73 ريال، كما بلغت قيمة تجديد استمارة السيارة كبيرة الحجم حوالي 184 ريال، وأخيرًا السيارة النقل الكبيرة بـ 205 ريال سعودي، وتختلف طرق التجديد حسب ما سنوضحه لكم الآن.

طريقة تجديد استمارة السيارة 1442

هناك عدد من الطرق المختلفة التي تمكنكم من تجديد استمارة السيارة ومنهم خدمة الصراف الآلي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك الراجحي على شبكة الانترنت

اختيار مدفوعات أخرى من ضمن خيارات القائمة الرئيسية.

اختيار رسوم المرور ثم تجديد رخصة سير

ادخال الرقم التسلسلي الخاص بالسيارة.

اختيار كلمة تسديد والضغط على تأكيد

بعد الانتهاء يتم طباعة إيصال التسديد.

الذهاب الى ادارة المرور بإيصال السداد واستكمال عملية التجديد.

تجديد استمارة السيارة 1442 عبر منصة أبشر

كما يمكنكم تجديد استمارة السيارة من خلال منصة أبشر الالكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية: