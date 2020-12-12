نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مقهى تشنك وأسعاره والتواصل مع المقهى في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مقهى تشنك، من أشهر وأفضل مطاعم السعودية هو مقهى تشنك Chunk Cafe، وهو مختص بتقديم أجود أنواع المخبوزات والمشروبات وأصناف الطعام المختلفة، ويلقى المقهى الكثير من الشهرة لذلك نجد أن له العديد من الفروع في مناطق المملكة العربية المختلفة، ويوفر خدمة التوصيل للمنازل لطلب الطعام في أي وقت.

فروع مقهى تشنك

حي السفارات بعود سكوير.

في مجمع فيورنزا لابيازا بجوار مطعم ليلى من لبنان بشارع أبي المنصور في المحمدية.

في الرياض بارك عند مخرج 2 باسم تشنك سوشل.

في ونتر وندرلاند.

للتواصل مع كافيه تشنك يرجى الاتصال على 920001382، وتعمل جميع الفروع بدايةً من السابعة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

منيو مخبز تشنك

يوفر مطعم تشنك المنيو الخاص به على الإنترنت ليمكن لأي شخص الإطلاع عليه وطلب الطعام فورًا، وقائمة طعام مقهى تشنك هي:

وجبات الطعام

بارميزان فرايز سعرها 37 ريال.

ماك آند تشيز سعرها 40 ريال.

ستريت فرايز سعرها 45 ريال.

تاكو باللحم سعره 50 ريال.

قطع لازانيا سعرها 50 ريال.

سوشل فتة سعرها 55 ريال.

بيني آرابياتا سعرها 69 ريال.

دجاج بارميجانا سعره 75 ريال.

أرز باللحم ياباني سعره 90 ريال.

سالمون سعره 120 ريال.

فيليه واقيو سعره 145 ريال.

جزء الحلويات

بوب كورن وسولتد كراميل سعره 50 ريال.

تراميسو كولد برو سعره 50 ريال.

تشيز كيك توت سعرها 50 ريال.

كيكة عيد ميلاد سعرها 50 ريال.

فرنش توست سعره 52 ريال.

بودينج بالحليب والتمر سعره 55 ريال.

كيكة حليب بالزعفران سعرها 65 ريال.

بوكس الشرق 18 قطعة سعره 128 ريال.

بوكس الغرب 16 قطعة سعره 144 ريال.

جزء القهوة

اسبريسو سعره 12 ريال.

فلات وايت سعره 15 ريال.

كابتشينو سعره 15 ريال.

لاتيه مثلج سعره 21 ريال.

كميكس سعره 22 ريال.

لاتيه بوبكورن كراميل مملح سعره 28 ريال.

قهوة سعودي سعرها 35 ريال.

جزء الكوكتيلات