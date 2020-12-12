نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1442 والشروط والمستندات المطلوبة توقع صرف المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1442، حيث ما زلنا نتابع معكم تقديم أهم الأخبار والتفاصيل الكاملة عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 فيما يخص استعلام موعد المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ورابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً، وكذلك توقع صرف المساعدة المقطوعة، وأهم الأخبار فيما يخص الإعلان عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، ولذلك نحن نختص في هذا التقرير تقديم بعض التفاصيل الهامة عن رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1442، وشروط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً ، تُعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها ويرغب بها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فيما يتوجه الكثير لمعرفة الإجابة على سؤال توقع المساعدة المقطوعة 1442 ، وما هي شروط المساعدة المقطوعة بالضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم على المساعدة المقطوعة 1442، كما يوجد بعض الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة.

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي إحدى المساعدات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للأسر الأشد احتياجاً لها ، وذلك من أجل ضمان معيشة كريمة لهم من مأكل وملبس ومشرب، وأيضاً من أجل استطاعة تلك الأسر من سداد فواتير الكهرباء والفواتير الأخرى الخاصة بهم.

شروط المساعدة المقطوعة 1442

تلك هي شروط المساعدة المقطوعة 1442، والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة لمن يرغب التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا 1442.

يُشترط أن يكون المتقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يُشترط أن يكون الراغب في المساعدة المقطوعة مُقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

يجب أن لا يكون للمتقدم سجل تُجاري مُسجل باسمة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم مالكاً لمزارع أو أراضي.

إن كان المواطن متزوجًا فلا يجب أن يكون راتبه أعلى من 8600 ريال سعودي.

يمكن أن تصرف المقطوعة للسيدة المطلقة والأرملة والشيخ فوق 60 عامًا.

استعلام المساعدة المقطوعة بالسجل بالسجل المدني 1442

بخلاف رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1442، يوجد أيضاً رابط استعلام المساعدة المقطوعة بالسجل المدني 1442، وهو تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يمكنكم من خلالة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 في اي وقت وأيضاً معرفة عدد مرات الاستعلام خلال الثلاثون يوما الماضية.

المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة 1442

بطاقة الهوية الوطنية.

سجل الأسرة.

إثبات موقع الإقامة صورة من عقد امتلاك أو إيجار المنزل أو فاتورة كهرباء.

إثبات قيمة الدخل.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من معرفة التفاصيل عن رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1442، وكيفية استعلام المساعدة المقطوعة بالسجل المدني 1442، وشروط المساعدة المقطوعة، فيما سنتابع معكم توقع صرف المساعدة المقطوعة خلال تقارير متتالية تجدونها على موقعنا.