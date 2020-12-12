نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تملك الأجانب عقارات في السعودية وخطوات امتلاك منزل للمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمعرفة شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية من خلال متابعة الموضوع التالي، حيث يعد القانون الخاص بالتملك السعودي من بين القوانين التي وضعتها المملكة حتى يتمكن المستثمرين في أن يتملكوا العقارات بالمملكة، وتلك القوانين تستوجب المستثمر أن يقوم بها على أكمل وجه حتى يحصل على القبول الذي يقوم به الجهة المسئولة عن منحة الترخيص الخاصة بتكلم العقار، لهذا فالمستثمر لابد أن يسير على هذه القوانين.

هل يحق للمقيم شراء أرض في السعودية

إن هذا السؤال يراود العديد من الأشخاص المستثمرين الأجانب بالسعودية وذاك من بين الاستفسارات الهائلة الخاصة بالمواطنين حتى يتعرفوا على القانون الخاص بالتملك بالمملكة، إذ أن السعودية لا تعطي الأجنبي تملك العقار الا بعد قبوله من وزارة الداخلية، كذلك هي لا تعطيه الموافقة ليحصل على أكثر من منزل، بشراء أراضي السعودية من الأمور الممنوعة للأجنبي.

إجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة

يعد التملك في العقارات بالسعودية من الأمور العشيرة التي تحتاج وجود عدة متطلبات حتى يتم قبول طلب الترخيص للفرد الأجنبي، وتلك الإجراءات تعتبر من الأمور المهنة التي ينبغي القيام بها حتى يتم الحصول على العقار:

حضور البائع والمشتري

تقديم المستندات الخاصة بالآثار

وضع طريقة السداد المستخدمة

في حالة وجود قسم للعقار أو جهة ينبغي أن يتم تقديم التجزئة له

تقديم تصريح قبول وزارة الخارجية والداخلية وكذلك هيئة الاستثمار العامة سند استيفاء بحالة البيع

شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية

إن السعودية توفر للأجانب تملكهم للعقارات والأراضي، ولكن ينبغي أن تتوفر عدة شروط حتى يحصلوا على ترخيص حكومي، وهذه الشروط تكون:

تقديم الأوراق التي تثبت قبول الجهة المختصة بالمملكة

في حالة استثمار الرجل ينبغي أن يزيد مشروعه عن ٣٠ مليون ريال

زيادة مدة الاستثمار في الدولة عن ٥ أعوام

مرور عامين حتى يتملك الأجنبي بمكة أو بالمدينة المنورة.

كيف تمتلك منزل في السعودية؟

إن السعودية تتيح للمواطنين الأجانب أن يحصلوا على منزل بالمملكة، وذاك إن كان الشخص مستثمر يرغب في مزاولة مهنة بالدولة، عن طريق تقديم الطلب لجهة مسئولة تعطي الإذن للمواطن أن يشتري عقار، لكن بعدة متطلبات مهمة لابد من تعبئتها وتقديمها لوزارة الداخلية المسئولة عن مراجعة الطلب وكذلك الرد على المواطنين بواسطة رسالة، وفيما يلي سنتعرف على النقاط التي من خلالها تمتلك منزل بالسعودية: