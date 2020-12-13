نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منتج نفاذ التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي لأصحاب العمل الحر وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج نفاذ التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، هو منتج الغرض منه تمويل المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية القادرين على العمل، والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، وهؤلاء المواطنين لديهم مهنة أو حرفة أو مهارة معينة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الحصول على التمويل اللازم لهم، بكل سهولة ويسر، بدون أي شروط تعجيزية، لكي يقوموا بإدارة مشاريعهم الخاصة بهم لحسابهم الشخصي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الحصول على منتج نفاذ التمويلي.

الفئات التي يشملها منتج نفاذ التمويل

هناك فئات من المواطنين يشملهم هذا المنتج من التمويل وهم كما يلي:-

المواطنين والمواطنات السعوديات الغير مخدومين من أي نظام مالي. الموظفين الذين يتقاضون راتب شهر 14 ألف ريال سعودي أو أقل لمساري النقل التشاركي، والخدمات التخصصية. المواطنين العاطلين عن العمل أو بدون أي دخل شهري.

أهداف التمويل

كان الغرض من منتج نفاذ التمويلي هو تحقيق الأهداف التالية:-

تشجيع العمل الحر ومساعدة القائمين على هذه الأعمال في تحقيق الاستدامة والاستمرار في هذه المشاريع.

تحسين أوضاع فئة الشمول المالي للأفراد.

رفع مستوى معيشة المواطنين السعوديين.

مساعدة المواطنين على تحقيق دخل أساسي أو إضافي.

الحد من عملية الائتمان الغير رسمي.

خفض نسبة العاطلين عن العمل.

شروط الحصول على منتج نفاذ التمويلي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل معه وثيقة العمل الحر، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتراخيص اللازمة لممارسة نشاط توجيه المركبات. أن يكون المتقدم للحصول على المنتج سعودي أو سعودية الجنسية. لا يقل عمر المواطن الذي يرغب في الحصول على المنتج عن 18 عاماً، ولا يزيد عمره عن 60 عاماً. لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 14 ألف ريال سعودي، لمساري النقل التشاركي، أو الخدمات التخصصية. أن يكون الوضع المالي للمتقدم أو الكفيل كافي للحصول على التمويل. أن يقوم المواطن الذي يريد الحصول على المنتج التمويلي بتقديم الضمانات المطلوبة لبنك التنمية الاجتماعية. لا يكون الشخص مدين لبنك التنمية الاجتماعية بقروض أخرى. أن يقوم بالتأمين على المركبة إذا كان العمل الحر في توجيه المركبات. وللحصول على أي معلومات أخرى القيام بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قيمة منتج نفاذ التمويلي والرسوم والضمانات المطلوبة

لا تتجاوز قيمة التمويل النقدي 60 ألف ريال سعودي.

الرسوم الإدارية رمزية يتم خصمها من قيمة التمويل قبل أن يتم صرفه، ويتم إعفاء الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والمعاقين والعاطلين عن العمل.

الضمان المطلوب هو حسم من أي جهة حكومية أو كفيل غارم.

قيمة التمويل العيني من بنك التنمية الاجتماعية

لا تتجاوز قيمة التمويل العيني 150 ألف ريال سعودي. الرسوم رمزية ويتم خصمها من قيمة منتج نفاذ التمويلي قبل استلام التمويل، ويتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي والعاطلين والمعاقين. ضمان التمويل حسم من أي جهة عمل حكومية، أو كفيل غارم.

خطوات الحصول على منتج نفاذ التمويلي

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على التمويل وهى كما يلي:-

تقديم الطلب على البوابة الإلكترونية من خلال النفاذ الموحد.

يتم التحقق من أهلية المستفيد إلكترونياً بعد استقبال الطلب.

القيام بطباعة المستندات والنماذج المطلوبة عن طريق النظام والقيام بإكمالها، وتحديد موعد البريد.

القيام بإرسال جميع المستندات المطلوبة من خلال البريد.

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بصرف قيمة التمويل للمستفيد أو الوكيل أو المورد.

رابط الحصول على تمويل نفاذ

يستطيع أي مواطن أو مواطنة التقديم للحصول على قيمة منتج نفاذ التمويلي، من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، من خلال الدخول على برنامج تمويل العمل الحر للحصول على قيمة التمويل اللازم.