نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أكبر الكيانات الموجودة داخل الدولة فهي تقوم بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين داخل الدولة، من خلال تقديم معاشات تساعدهم على العيش في الحياة الكريمة التي يرغبون بها، ومن أهم الأنظمة التي طرحتها المؤسسة نظام سان الالكتروني كما تقدم باقة من الخدمات التي تساعد على تسهيل الأنظمة المختلفة.

الاستعلام على المستحقات التأمينية

عملت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات التي بدورها تساعد في منح المشتركين في النظام التأميني كافة المعلومات التي يرغبون بمعرفتها، من خلال تقديم بعض التطبيقات مثل تطبيق تأميني، أو الدخول عبر الموقع الخاص بالتأمينات وإدخال رقم الطلب ورقم الهوية.

طريقة التحقق من الاشتراك بالتأمينات

يمكن الدخول للموقع والاطلاع على الاشتراك بالنظام من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الولوج لموقع التأمينات الاجتماعية .

. النقر على التحقق السريع عبر الصفحة التي ستظهر.

يتم إدخال رقم السجل المدني في الصفحة .

سوف تظهر النتيجة.

استعلام عن مدة الاشتراك

هناك بعض الخطوات المتبعة للاطلاع على مدة الاشتراك والتي جاءت كالتالي:-

النقر على موقع مؤسسة التأمينات.

فتح الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات التأمينية عن بعد.

تسجيل الدخول بواسطة أسم المستخدم وإضافة الرقم السرى.

إدخال رقم التحقق.

النقر على الاشتراكات التأمينية.

سوف تظهر جميع البيانات المتاحة من المدة حتي المبالغ.

الاستعلام عن الراتب من التأمينات الاجتماعية

فتح موقع التأمينات الاجتماعية.

النقر على التأمينات.

إضافة البيانات المتعلقة بالمستخدم.

الضغط على الاشتراكات.

تحديد الوظيفة.

اختيار جهة العمل، والنقر على الرواتب، وسوف تظهر جميع البيانات.

المستحقات التأمينية للمرأة

يمكن للمرأة تقديم بعض المستندات والاستفادة من التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية فقد منحت الدولة النظام التأميني للرجال والنساء، كما حذرت السيدات من إتباع الإشاعات التي تنطوي على معلومات غير دقيقة بالنسبة لمعاش المرأة.

شروط صرف التأمين