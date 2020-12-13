نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف بنك الراجحي بشهادة الثانوية والبكالوريوس 1442 لأبناء المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف بنك الراجحي بشهادة الثانوية من أكثر الوظائف التي يسعى إلى الالتحاق بها عدد هائل من الأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية نظرا إلى أنها تقدم العديد من المميزات للشباب، كما أن وظائف الشهادة الثانوية لا تتطلب فقط سوى النجاح في شهادة الثانوية العامة فقط دون الحاجة إلى التخرج من الجامعة، وهذا يُساعد الموظف على أن يبدأ حياته العملية مبكرًا، كما يتم أيضًا تقديم بعض الوظائف للحاصلين على درجة البكالوروس عبر بنك الراجحي، وفيما يلي عبر هذا المقال، سوف يتم توضيح أهم وظائف مصرف الراجحي للنساء والرجال.

وظائف بنك الراجحي بشهادة الثانوية

يُذكر أن عدد كبير من المواطنين من عملاء بنك الراجحي في المملكة وهذا ما يدفع الكثيرين إلى الرغبة في معرفة المزيد عن هذا البنك مثل طريقة فتح حساب الراجحي أو خِدْمَات وظائف الراجحي وغيرهم، ولقد أعلنت شركة خِدْمَات الراجحي عن وجود بعض وظائف الخِدْمَات الإدارية والاستشارية للمواطنين من حملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية ودرجة البكالوريوس ، مثل:

وظيفة تحصيل الديون.

وظيفة مسوق عبر الهاتف.

وظائف خِدْمَات الهاتف المصرفي.

استشاري مبيعات ميداني (أقسام التمويل سواء الشخصي أو العقاري أو تمويل السيارات).

شروط التقديم على وظائف بنك الراجحي

يتطلب التقديم على وظائف بنك الراجحي السابقة التي تعد من أهم المهن في السُّعُودية استيفاء الشروط التالية:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، أو شهادة البكالوريوس (لا يوجد تخصص مُحدد).

تتطلب بعض الوظائف وجود خبرة في سابقة في مجال العمل.

الإلمام بمهارات استخدام الحاسوب وحزمة برامج مايكروسوفت اوفيس.

الإلمام بمستوى متوسط على الأقل باللغة الإنجليزية.

إتقان مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

وظائف بنك الراجحي لحملة البكالوريوس 1442

أعلن الموقع الرسمي صفحة وظائف بنك الراجحي أيضًا عن توفر بعض الوظائف الخاصة بحملة درجة البكالوريوس فقط وهي تحمل مسمى (مدير العلاقات الخاصة – Private Relationship Manager)، ومتوفرة في كل من الرياض وجدة والدمام، وتتطلب توفر الخبرة في مجموعة تخصصات هي (المحاسبة، المبيعات، التسويق، المالية، والاقتصاد)، وتأتي شروط هذه الوظيفة على النحو التالي:

أن يكون الموظف سعودي الجنسية أو مولود لأم سُعُودية.

الحصول على درجة البكالوريوس (على الأقل) في أي من التخصصات سابقة الذكر.

توفر عدد سنوات خبرة لا يقل عن (3 سنوات) في تخصص المحاسبة أو الإدارة أو العلاقات العامة.

إتقان اللغة الإنجليزية (يُفضل إجراء اختبار إجادة الإنجليزية).

إتقان استخدام برامج الحاسوب وخصوصًا المايكروسوفت أوفيس.

إتقان مهارات التواصل مع العميل والإقناع والقدرة على التفاوض وغيرهم من مهارات العمل.

كيف اسجل في وظائف بنك الراجحي

تم الإعلان عن أن التقديم على الوظائف في بنك الراجحي سوف يكون فور الإعلان عن الوظائف عبر الموقع الرسمي، إلا أن يتم الحصول على العدد المطلوب أو إلى أت تنتهي مدة التقديم والتي غالبًا ما تكون مدتها شهرًا، ويُمكن التقديم على أي من هذه الوظائف عبر ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الخطوات التالية: