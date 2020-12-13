نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي أون لاين حتى 1.5 مليون ريال بأقساط ميسرة لدى البنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي أون لاين الأهلي أو الأهلي موبايل هو تمويل شخصي سريع بموافقة 24 ساعة بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة العربية السعودية الذي يعتبر من أهم البنوك السعودية التي تقدم المزيد من القروض التمويلية الميسرة في عروض نهاية العام حيث يوفر عرض التمويل الشخصي عن طريق الأهلي موبايل أو أون لاين الأهلي هذا القرض لا يحتاج إلى مستندات ورقيه للحصول عليه لابد من توفير تحويل الراتب الشهري عبر نظام سريع لتحويل الراتب عبر البنك الأهلي التجاري السعودي NCB ويتم التقديم على القرض الشخصي أون لاين عن طريق رابط التقديم على تمويل الأهلي داخل أراضي السعودية وهذا العرض مستمر حتى نهاية ديسمبر لعام 2020 م تمويل شخصي من البيت بدون الذهاب إلى البنك

مزايا التمويل الشخصي عن طريق أون لاين الأهلي أو الأهلي موبايل بالسعودية

يتم الحصول على القرض الشخصي عبر السيولة النقدية باستخدام أون لاين الأهلي أو الأهلي موبايل

التمويل متوافق ومطابق مع أحكام الدين الإسلامي

لا يحتاج التمويل الشخصي بدون الذهاب للبنك الأهلي التجاري السعودي

لا يطلب القرض الشخصي من البنك وجود مستندات للحصول عليه

يتم التصديق على طلب القرض الشخصي في 24 ساعة بموافقة سريعة وفورية

تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة يصل إلى 5 سنوات

يوفر السداد المبكر عند طلب العميل سواء مواطن سعودي أو مقيم

تمويل شخصي سريع بالإضافة إلى تأمين تكافلي على الحياة عن طريقة بوليصة للتأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي

شروط الحصول على قرض شخصي بأقساط شهرية ميسرة عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين

يسمح البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة العربية السعودية الحصول على ذلك القرض الشخصي بعد توافق كافة الشروط الواجبة بدون مستندات وبدون الحاجة إلى الذهاب إلي فرع من فروع بنك الأهلي بل ذلك القرض الشخصي متاح عبر الإنترنت باستخدام الموبايل الأهلي أو أون لاين الأهلي في خلال دقائق معدودة لذلك سوف نوضح لكم أهم الشروط الواجبة للحصول على قرض شخصي سريع بموافقة فورية من بنك الاهلي كما يلي بالتفصيل

يسمح الأقتراض للمواطن السعودي والمقيم

يطلب التمويل مدة خدمة العمل 3 شهور للعامل في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي ويطلب سنة كاملة للعامل في القطاع الخاص

يتطلب رسوم إدارية 1% بمعدل هامش ربح سنوي 3.05 % لمدة تصل إلى 5 سنوات بأقساط شهرية مرنة وميسرة

يتطلب القرض الشخصي أن يكون عمر العميل المتقدم من 18 عام السعودي ومن 22 عام للمقيم حتى عمر 60 عام كحد أقصى للتقديم

يجب تحويل الراتب الشهري عبر نظام سريع لتحويل المرتبات والأجور إلى البنك الأهلي التجاري السعودي

يحتاج صافي الدخل الشهري إلى 3 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي ويحتاج صافي دخل شهري 4 ألف ريال سعودي للمقيم من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية

طريقة الحصول على التمويل الشخصي عن طريق أون لاين الأهلي أو الأهلي موبايل

يتم التقديم على التمويل الشخصي طبقا لشروط ومزايا عرض التمويل لدى موقع البنك الأهلي التجاري السعودي

يتم توفير الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين عند التقديم وتسجيل الدخول وتعبئة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة للحصول على القرض

يتم استخدام مركز الاتصالات بالبنك والتواصل مع العميل المتقدم برساله نصيه ثم الاتصال بيه وعند تطبيق كافة الشروط يتم الحصول على التمويل الشخصي بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري السعودي NCB