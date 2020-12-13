نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل السعودية تضبط مخالفات لنظامي العمل والإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض 21 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة معظمهم ممن يعملون في المنازل الغير صاحب العمل وذلك على مدى الأسبوع الحالي، صرحت بذلك الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء المخالفين وسيتم ترحيلهم من قبل إدارة الوافدين.وفي نفس السياق وجدت فرق التفتيش 19 مخالفة وإنذار مفادها عدم وجود تأمين صحي للسعوديين، تشغيل العمالة المنزلية، العمل للحساب الخاص في نقل السلع خارج المحلات.

جاءت هذه الضبطيات عبر الحملات التفتيشية المشتركة التي قام بها مكتب عمل الرياض والتي أسفرت عما يزيد عن 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم وموقع آخر جنوب الرياض وأسواق الثميري.من جهته طالب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض المواطنين والمواطنات بالتعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق ” معًا للرصد ” وسيتم التعامل فورًا مع هذه البلاغات بهدف تحسين وتطوير وضبط بيئة سوق العمل؛ كما طالب الفرع بالإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء الوزارة 19911.

وسيتم تخفيف قيود نظام الكفالة علي 10 مليون عاملا أجنبيًا بداية من شهر مارس القادم بهدف تحسين النظام الخاص بالكفالة الذي يثير الجدل من المنظمات الحقوقية التي تطالب بإلغائه بعد أن كان يربط العاملين الأجانب بأصحاب العمل من السعوديين بشكل مباشر من خلال إعطائهم صلاحية التحكم في تجديد إقامتهم وحركة دخولهم وخروجهم من المملكة العربية السعودية.