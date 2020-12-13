نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق بري جديد بين العراق والسعودية لمرور قوافل الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية يتم حاليًا إنشاء طريق يعد من أهم مشروعات الطرق البرية بين الدولتين ويبلغ طوله أكثر من 230 كيلو مترًا يصل بين المملكة والعراق.وقد يسعى الجانبين السعودي والعراقي للتعاون في أمور متعددة قريبًا، ومن خلال خطوة حكومية ينشأ مشروع طريق مخصص لمرور قوافل الحج منه يربط بين مدينة النجف بالعراق والمملكة العربية السعودية، جاء ذلك خلال مقطع فيديو يبين تفاصيل مشروع الطريق البري الرابط بين السعودية والعراق وقد ظهر من خلال الفيديو أن هذا الطريق سيبدأ من الحدود السعودية إلى المنطقة الحدودية في مدينة النجف وبهذا يصل طوله 239 كيلو مترًا.

انشاء الطريق البري الجديد سيؤدي إلى ازدهار الحركة التجارية والصناعية بين الدولتين السعودية والعراقية لأنه سيستخدم في نقل البضائع السعودية إلى المدن والمحافظات العراقية المجاورة للنجف كما أن الطريق يتضمن جسرًا في وادي (الحسب) يبلغ طوله 280 مترًا أنشيء بمواصفات عالية وقناطر خرسانية تمتد على طول الممر التجاري.

يشار أن للمشروع آثار اقتصادية إيجابية في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والإسكان كما أنه سينعش الحالة الاقتصادية للعديد من القرى التي يمر من خلالها هذا الطريق، يذكر أن مرحلة المشروع الأولى تحتوي على تعبيد 20 كم من الشارع وإنشاء مجسر في وادي حسب يبلغ طوله 288 مترًا وقد تم بدء العمل في هذه المرحلة حاليًا.

جدير بالذكر أن المشروع سيحتوي على قناة جافة لنقل البضائع من المملكة العربية إلى قارتي آسيا وأوروبا كما يؤدي إلى استقبال السعودية لبضائع من دول آسيا وأوروبا.