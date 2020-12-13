نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2021 في السعودية تختلف بشكل كبير خاصة إذا أخذنا في الحسبان نوعية الضمانات والشروط التي يطلبها كل بنك ونوع التمويل الذي يقدمه البنك للعميل ولكن في كل الأحوال تبقى الكلمة الأخيرة لما يمكن للعميل أن يدفعه خاصة القسط الشهري الذي يمثل عبئًا ماليًا متكررًا وهذا الأمر بدوره مرتبط بمدى المقدرة المالية للشخص ومدى استعداده للتضحية بجزء من دخله الحالي والمستقبلي لسداد أقساط السيارة الجديدة التي تصل إلى 60 شهرًا وهي مدة ليست بقصيرة في كافة الأحوال.

ما هي أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2021 ؟

رغم سهولة السؤال إلا أن الإجابة عليه تحتاج المزيد من الجهد في البحث والمقارنة ودراسة كافة الجوانب والشروط لكن بوجه عام هناك أمور يمكن المقارنة بينها عند البحث عن معارض سيارات بالتقسيط ومنها ما يلي:

قيمة الدفعة المقدمة وهي المبلغ الذي سيدفعه العميل للبنك أو معرض السيارات قبل استلام السيارة وفي كل الأحوال يجب ألا يقل هذا المبلغ عن 10% من ثمن السيارة حتى يمكن الحصول على تمويل السيارات الجديدة بقسط شهري يمكن تحمله.

قيمة الدفعة الأخيرة وهذه الدفعة تدفع في حالات التمويل التأجيري وليس التمويل بالمرابحة حيث يجب على العميل سداد دفعة كبيرة في نهاية مدة التقسيط في حال كان المبلغ المتبقي أكبر من قيمة 60 قسط.

القسط الشهري وهو المبلغ الذي سيتم استقطاعه من الراتب كل شهر وهذا القسط يجب ألا يتجاوز 50 % من الراتب وبوجه عام كلما كان القسط الشهري قليل كانت أعباء شراء سيارة بالتقسيط يمكن تحملها دون حدوث أزمة في السداد.

معدل الفائدة السنوية أي الربح الذي يفرضه البنك على ثمن السيارة حيث يقوم البنك بشراء السيارة من المعرض ثم يعيد بيعها إلى العميل بعد إضافة المعدل السنوي وكلما كان هذا المعدل قليلا كان السداد أسهل.

الخلاصة أنه عند شراء سيارة بالتقسيط عليك أولا دفع دفعة مقدمة كبيرة ودفعة أخيرة كبيرة حتى تحصل على أحسن سعر فائدة وأقل قسط شهري ولا يجب أن تفرح بالمعارض التي تبيع دون دفعة مقدمة لأنك ستدفع الأعباء في شكل أقساط شهرية ربما تسبب لك مشكلة لاحقة.

أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2021

سنقدم هنا واحد من من أفضل عروض تقسيط السيارات في السعودية وهو كما يلي :