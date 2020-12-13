نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية السعودي للعاطلين وأصحاب العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، هو أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف هذا التمويل العاطلين عن العمل، والقادرين على العمل ولم يجدوا فرصة عمل، أو أصحاب العمر الحر الراغبين في زيادة دخلهم، وتحفيز العمل الحر لأصحاب المهن والمهارات اليدوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط وأهداف منتج نفاذ التمويلي ورابط الحصول على التمويل.

ويسير هذا التمويل في مسارين، المسار الأول وهو الحصول على التمويل النقدي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، والمسار الثاني الحصول على التمويل العيني الذي يصل إلى 125 ألف ريال سعودي، ويستغرق الحصول على تمويل نفاذ حوالي 7 أيام.

أهداف تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الأهداف التي يرغب منتج نفاذ التمويلي لتحقيقها وهى كالآتي:-

تحفيز المواطنين والمواطنات بالمملكة السعودية على ممارسة العمل الحر، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. تحسين أوضاع المواطنين الذين يحتويهم الشمول المالي. رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين والمواطنات السعوديات. مساعدة الفئات المستهدفة على تحقيق دخل إضافي. الحد من عمليات الائتمان الغير رسمية. مساعدة المواطنين في الحصول على فرصة عمل للحد من نسبة البطالة.

الفئات التي يشملها منتج نفاذ التمويلي

المواطنين السعوديين الغير مشمولين من النظام المالي.

المواطنين العاطلين عن العمل أو بدون أي دخل ثابت.

المواطنون الذين يتقاضون راتب شهري 14 ألف ريال أو أقل لمساري النقل التشاركي، والخدمات التخصصية.

شروط الحصول على تمويل نفاذ

الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الحصول على قرض نفاذ وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أصل سعودي. أن يكون لدى الشخص الذي يريد الحصول على منتج نفاذ التمويلي وثيقة العمل الحر، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. لا يزيد دخل المتقدم عن 14 ألف ريال سعودي. أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل. أن يقوم المتقدم للحصول على تمويل نفاذ، بتقديم الضمانات اللازمة للحصول على قرض نفاذ. لا يكون المتقدم مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بأي قروض أخرى. أن يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل بالتأمين على المركبة إذا كان هذا التمويل تابع لتوجيه المركبات.

رابط التقديم للحصول على منتج نفاذ التمويلي

يستطيع أي شخص سعودي الحصول على قيمة تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، لمساري الخدمات التخصصية، أو النقل التشاركي، من خلال الدخول على برنامج تمويل العمل الحر.

أنواع تمويل نفاذ