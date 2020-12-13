نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، وفرت حكومة السعودية خدمة جديدة للمواطنين بالسعودية من خلال منصة أبشر الحكومية، وهي التعرف على المخالفات المرورية بواسطة رقم اللوحة أو رقم الهوية الخاصة بالمواطن، تسهيلًا على المواطنين وتقليل أعداد الأشخاص وعدم التعرض للتجمعات.

كيفية التعرف على المخالفات المرورية

من خلال منصة أبشر يتم الآتي:

الدخول لموقع منصة أبشر الإلكترونية.

يتم اختيار الجزء الخاص بخدمات الأفراد.

ومن ثم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من الاسم وكلمة السر.

يتم تسجيل كود التحقق من الشخصية حتى يتم تسجيل الدخول.

يقوم الفرد باختيار الخدمات الإلكترونية.

لتظهر قائمة أخرى من ضمنها تفاصيل المخالفة المرورية، ويتم الضغط على تبويب الاستعلام عن المخالفة المرورية.

بعدها تقوم المنصة بنقلك للصفحة الخاصة بمخالفتك.

وثائق الاستعلام عن مخالفة المرور

تسمح منصة أبشر استخدام أي من الوثائق التالية للتعرف على قيمة المخالفة المرورية منها:

رقم الهوية الوطنية. جواز السفر. رقم بطاقة سكنية. رقم الإقامة. رقم الحدود. رقم هوية مقيم.

طريقة سداد غرامة المخالفات المرورية

هناك العديد من طرق سداد الغرامة المالية للمخالفة المرورية التي وفرتها الجهات المختصة بالسعودية، وكان أسهلها هو من خلال الماكينات الآلية كالتالي:

التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي موجودة بالمنطقة.

يتم تسجيل رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالفرد.

قم باختيار اللغة المعرفة وهي اللغة العربية.

بعد ذلك يتم الضغط على تبويب الخدمات الحكومية.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالفرد.

وبعدها يتم النقر على تبويب المخالفات المرورية.

وفي النهاية يتم الضغط على زر دفع، حتى يتم سحب قيمة الغرامة المالية وتسديدها.

طريقة الاعتراض على المخالفة المرورية

يمكن لأي مواطن في حالة تعرضه لغرامة غير مستحقة، أن يقدم تظلم للهيئة المختصة ليتم إعادة النظر لطلبه في تسديد الغرامة، وطريق تقديم تظلم المخالفة المرورية هي: