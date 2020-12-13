نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض من بنك البلاد يصل إلى 5 مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ومميزات قرض الرهن العقاري من بنك البلاد، تم تأسيس بنك البلاد كشركة سعودية برأس مال قيمته 3 مليار ريال سعودي وهو البنك الحادي عشر في المملكة العربية السعودية، ويمتلك بنك البلاد 110 فرع تقريبا متفرقه في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وتحتوي على 33 قسما مخصص للسيدات ويقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات، وأيضاً يقدم بنك البلاد دعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بعض المراكز المتخصصة في عدد من مدن المملكة، ويقدم بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم بالمرابحة بضمان رهن العقار والذي يوفر لعميل الحصول على قرض أكبر مع فترة سداد اطول تصل إلى 30 عام. مميزات قرض الرهن العقاري من بنك البلاد توافق قرض الرهن العقاري لبنك البلاد مع الشريعة الإسلامية.

سرعة تنفيذ جميع إجراءات التمويل العقاري للعميل.

أطول فترة سداد تصل إلى 30 عام للمستفيدين من البرامج المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

هامش ربح تنافسي وثابت.

تصل قيمة قرض الرهن العقاري إلى 5 مليون ريال سعودي.

يستطيع المستفيدين من البرامج المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الاستفادة من برنامج التمويل مقابل رهن العقار.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على ضوابط مؤسسة النقد. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الرهن العقاري يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك البلاد. يجب أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر العميل اكبر من 21 سنه. يجب على العميل أن يكون على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص. يجب أن تكون خدمة العميل في الجهة التي يعمل بها اكثر من شهر واحد. يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للعميل لا قل عن 3,000 ريال سعودي. يجب تحويل الراتب الشهري لبنك البلاد. المستندات المطلوبة للحصول على قرض الرهن العقاري ولضمان سرعة إتمام الإجراءات للحصول على قرض الرهن العقاري يرجى الحرص على توفير المستندات التالية: صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية. بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة سارية الصلاحية. تعبئه نموذج طلب تمويل مقابل رهن عقاري. نموذج تحويل الراتب إلى بنك البلاد. كتابة العميل إقرار شخصي بالتزامه بجميع الشروط. يجب تقديم وثيقة من جهة العمل تتضمن المعلومات التالية: الراتب الشهري وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل وتاريخ نهاية عقد العمل. إحضار صورة واضحة لعقد ملكية العقار. تقديم صورة من رخصة البناء. تقديم رسم كروكي واضح لموقع العقار.

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