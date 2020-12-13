نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني 1442 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 ، هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في الحصول على رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 ، أو الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني وذلك يكون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وفي هذا التقرير نختص ونركز على جلب رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، ورصد التفاصيل الأخرى عن طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا أو من النت والجوال، فيما سنتعرف معاً على شروط التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي يجب توافرها فيمن يرغب الحصول على المساعدة المقطوعة.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

المساعدة المقطوعة عبارة عن مبالغ مالية تحت مسمى مساعدات تمنحها المملكة العربية السعودية للأسر الأشد احتياجاً لها، وذلك من أجل ضمان معيشة كريمة لهم من حيث القدرة على دفع الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء وتلبية حاجاتهم من المأكل والملبس والمشرب والأمور الأخرى الخاصة بالتعليم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد نوهت منذ فترة على جميع المستفيدين من المساعدة المقطوعة ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، وذلك من أجل أن تستطيع الوزارة حصر المستفيدين من الضمان الاجتماعي وضمان وصول المساعدة المقطوعة لهم في موعدها.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم على المقطوعة والتي تتمثل في التالي:

يُشترط أن يكون المتقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يُشترط أن يكون الراغب في المساعدة المقطوعة مُقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

يجب أن لا يكون للمتقدم سجل تُجاري مُسجل باسمة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم مالكاً لمزارع أو أراضي.

إن كان المواطن متزوجًا فلا يجب أن يكون راتبه أعلى من 8600 ريال سعودي.

يمكن أن تصرف المقطوعة للسيدة المطلقة والأرملة والشيخ فوق 60 عامًا.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يُمكنكم بكل سهولة ويُسر الدخول على رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو السجل المدني 1442، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد اتباع الخطوات الموضحة كما يُمكنكم الإطلاع على عدد مرات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال عداد الحساب في نفس الصفحة الخاصة بالاستعلام.