نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي وشروط الحصول على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار ، يقدم البنك الكثير من الخدمات الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات هي تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب وهو من أفضل أنواع التمويلات التي يقدمها البنك وبه الكثير من المميزات التي من الممكن يحتاج لها العملاء، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على قروض بنك الاستثمار التي لا تحتاج تحويل راتب وشروط الحصول عليه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار

لا يوجد الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية التي تعطي قرض بدون تحويل راتب ، رغم أن هذا النوع من التمويلات يحتاج له الكثير من الأشخاص ويبحثون عنه بشكل كبير، ولكن قام بنك الاستثمار بتوفير الكثير من الخدمات التي من ضمنها تقديم قرض شخصي بدون تحويل الراتب لحل مشاكل الشباب، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على مزايا التمويل .

مزايا الحصول على تمويل البنك السعودي للاستثمار

عدم احتياج العميل لتحويل الراتب بشكل مباشر للبنك أقساط القرض الشهرية .

يمكن سداد القرض خلا فترة 6 شهور على الأقل ولمدة 5 سنوات على الأكثر .

يعطي البنك قروض كبيرة بقيمة 50 ألف ريال سعودي على الأقل، و500 ألف ريال سعودي على الأكثر .

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتمد من الهيئة الشرعية للبنك .

لا يشترط البنك على العميل الذي يريد التمويل أن يكون له كفيل .

يمكن للعميل تقديم طلب للحصول على تمويل مره أخري، ولكن بشرط أن يكون سدد من قيمة التمويل الحالي 20% على الأقل .

يمكن العميل الحصول على تمويل إضافي في حالة زيادة راتبة الشهري .

في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يقوم البنك بإعفاء العميل المقترض من سداد المتبقي من أقساط التمويل بشكل كامل، ويقوم البنك بسدادها بالنيابة عنه .

يمكن للعميل المقترض الحصول على حساب جاري بدون تحديد حد أدني للرصيد لكي يقوم بفتح الحساب .

قيمة الرسوم الإدارية المخصصة للحصول على القرض لا تزيد عن 1% أو 5000 ريال سعودي من قيمة التمويل، ويتم اختيار القيمة الأقل .

يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على بطاقة الصراف الألي أو دفتر شيكات مجانا .

يعطي البنك ميزة التمتع بالوصول إلى خدماتنا المتنوعة مجانا مثل، تنبيهات الرسائل القصيرة، فلكس كول خدمة الهاتف المصرفي، خدمة فلكس كليك ( الخدمات المصرفية إلكترونيا )

شروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على التمويل سعودي الجنسية .

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن خمسة وعشرون عام .

أن لا يزيد عمر المتقدم سواء رجلا أو أمرأة عن ستون عاما، وذلك عند تسديد أخر قسط ما الأقساط المستحقة للبنك .

أن يكون المتقدم بطلب التمويل يعمل في أحد الجهات المعتمدة لدي البنك، ويتم قبول الموظفين في البنك والمحاميين والأطباء، أو العاملون في أحد الشركات التي أدرجت في سوق تداول .

لا يقل الراتب الشهري عن 15000 ريال سعودي بعد خصم التأمينات، ولا تزيد نسبة الاستقطاع عن ثلث الراتب .

أن لا تقل مدة عمل المتقدم في الوظيفة الحالية عن 3 أشهر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه مميزات وشروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي .