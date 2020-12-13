“هدف” يعلن عن 16 ألف فرصة تدريبية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، طرح 16 ألف فرصة تدريبية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وذلك في مجالات مختلفة.

وأوضح الصندوق أن الدورات تهدف لتطوير مهارات المتدربين في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، من خلال برامج تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل،

وأضاف أن التقديم لهذه الدورات متاح عبر منصة “دروب”، وسيستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، مبيناً أن التدريب سيتم إلكترونياً عبر منصات عالمية لمدة 6 أشهر.