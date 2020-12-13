خرافات السوشيل ميديا .. بقلم/رباب عبدالمحسن

دوت الخليج – رباب عبدالمحسن

بدأت الأعاصير السابقة بمعتقدات لا صحة لها، أطلقوا على تلك المعتقدات خرافات، فألفوها وتداولوها بشكل واسع وعلى نطاق كبير والبعض عمل دون تفكير بها وبظني ليست إلا غباء بمن يتمسك بخرافات مجهولة ليس لها أساس مدروس ولا تجربة فعليه وإنما قلة وعي وضعف ثقافي في إكتساب المعرفة، كما هو حاصل في عصرنا الحالي عصر الرقميات عصر السوشيل ميديا وخرافات عديدة متنوعة ومؤثرة في السوشيل ميديا فيما أصبحت الأرقام هاجس للكثير حتى لمن يمتكلون محتوى وممن لايمتلكون محتوى أو محتواهم ضعيف، وليس لديهم الإحترافية في تنظيم محتوى يخدم جمهورهم ومجالهم وإنما كما قال المثل “التقليد أعمى” ، ونسبة عالية منهم يبحثون عن رقم وليس مهتم لأي الفئات هم ينتمون ولا لأي محتوى فعلي.

ومن تلك الخرافات وأولها التي سيطرت على عقولهم وتفكيرهم الداخلي هو : زيادة عدد المتابعين سيزيدني ثقة من المتابع! وسأصعد سريعاً في مجالي! وكلما زاد عدد المتابعين وعدد الإعجابات زادت أرباحي!.

مفاهيم مغلوطة أواجهها من أشخاص كثيراً من خلال استقبال الإستشارات التسويقية، لقلة الثقافة في المجال الرقمي والتسويق بطريقة صحيحة وأسس ثابتة، وقد يكون فعلياً توجهنا هو تكثيف اللايكات و تنشيط الحسابات، ولكن الهدف هو خلق محتوى وطريقة عرضه، وإختيار الألوان بما يتناسب مع الشعار والهوية، وهذهِ أسس ماقبل التركيز على رفع عدد اللايكات والمتابعين، كلما كونت محتوى جاذبا أو هادفا حصلت على العميل بشكل أسرع” وبهذه الطريقة العميل يبدأ بالبحث عنك بدلاً من بحثك عنه.

فدائماً حاول أن تركز على ثلاث نقاط أساسية في حساباتك على السوشيل ميديا، الفكرة، المحتوى، التصميم، ثم يأتي بعدها عدد اللايكات والكومنت وعدد المتابعين، فلو أعطينا مثالا تقريبيا لايمكنك عمل حفل زفافك قبل أن تحجز القاعة والبوفية والكوشة فيعد هذا أهم أساسيات قبل الفرح كما هو الحال لدينا بالسوشيل ميديا لدينا أساسيات لابد أن يضعها الشخص لنفسه قبل البدء بأي مشروع حتى يتمكن من الوصول السريع.