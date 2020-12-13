“سكني” يصدر نحو 3500 عقد جديد للأراضي السكنية خلال نوفمبر الماضي

بلادي – الرياض :

قال برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، إنه أصدر 3499 عقداً جديداً للأراضي السكنية للمستفيدين خلال نوفمبر الماضي، وذلك ضمن جهوده لرفع نسبة تملّك الأسر للسكن إلى 70%.

وأبان “سكني” في بيان صحفي أن العقود الجديدة تشمل 576 أرضاً في منطقة الرياض، و655 في مكة المكرمة، و494 في القصيم، و278 في عسير، و291 في الشرقية، إلى جانب 354 أرضاً في جازان، و195 في نجران.

وأضاف أنه تم إصدار عقود لـ158 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و91 أرضاً في الجوف، و125 في حائل، و22 في الباحة، و32 في الحدود الشمالية، و228 أرضاً في منطقة تبوك.

وأكد أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، لافتاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، وأنه يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني.

يذكر أن البرنامج سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، وهو يستهدف خلال العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين.