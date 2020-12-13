مواقع فلبينية تروج لاستقدام العاملات عبر خدمة “معروفة”.. ومواطنون يلجأون إليها لحل الأزمة

بلادي – الرياض :

كشفت مصادر، عن لجوء عدد من المواطنين إلى مواقع فلبينية تروج للعاملات المنزليات الراغبات في العمل بعرض سيرتهن الذاتية، لاستقدامهن إلى المملكة.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن تلك الخطوة تأتي في ظل ارتفاع أسعار تأجير العاملات وارتفاع أسعار التنازل عنهن.

وأشارت إلى أن العديد من الأسر بالمملكة لجأت إلى خدمة “معروفة” التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية لاستقدام عاملات فلبينيات بفرق يصل إلى 65% عن الأسعار العادية، بسبب ارتفاع أسعار الخادمات وتفاقمها منذ إيقاف الاستقدام بسبب جائحة “كورونا” وتوقف إصدار التأشيرات الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن تلك المواقع الفلبينية نشطت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استعراض مهارات العاملة ورغباتها الوظيفية التي ترغب في القيام بها، وتتيح طريقة للتواصل معها للتفاهم والاتفاق، يعقبها إرسال جواز السفر لإنهاء إجراءات الاستقدام، التي تنتقل بعدها إلى موقع “مساند” التابع لوزارة الموارد البشرية، ثم يلي ذلك اختيار مكتب لإنهاء الإجراءات.

وأبانت أن أسعار الخدمات تفاوتت بين 8050 وحتى 8600 ريال وبفترة استقدام محددة بين 90-120 يوما يحددها المكتب المتفق معه، على الرغم من أن المكاتب لا تعطي أي ضمانات للعاملات المستقدمات عبر خدمة “معروفة” إلا أنها أصبحت أفضل الخيارات لدى الأسر.