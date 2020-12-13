الحصيني: “ربكة جوية” سيشهدها طقس المملكة من الغد حتى الخميس المقبل

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبد العزيز الحصيني، حدوث ما سماه بـ”ربكة جوية” بأجواء المملكة بداية من الغد (الإثنين) وحتى (الخميس) المقبل.

وأوضح أن الحالة الجوية ستتضمن رياحًا وغبارًا وعواصف رعدية وارتفاعًا وانخفاضًا في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد حالة ارتدادية أفضل وأوسع نطاقًا.