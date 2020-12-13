اليوم.. بدء التقديم للالتحاق بعدد من الوظائف العسكرية بـ”وزارة الدفاع”

بلادي – الرياض :

تبدأ الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع اليوم (الأحد) استقبال طلبات القبول والتجنيد لعدد من الوظائف العسكرية للرجال” للفترة الأولى لعام 1442هـ..

ودعت إدارة القبول الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة؛ الاطلاع على تفاصيلها وشروط وإجراءات التقديم من خلال زيارة بوابة القبول الموحد.

ومن الشروط الواجب توفرها في المتقدم ألاّ يقل عمره عن 17 عاماً، ولا يزيد على 40 عاماً، وأن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160سم، وألاّ يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية، وأن يكون لائقاً طبياً.