“إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل إصابة 139 جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 202 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 359888 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 350549 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6048 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :