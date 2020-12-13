نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نايفات Nayifat.. نوفر تمويل مالي يبدأ من 10 الآف ريال فأكثر بأقل راتب وفترة سداد مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض من غير البنوك بدون تحويل الراتب بالسعودية، حيث تعد شركة النايفات للتمويل الشخصي أحد الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية المعتمدة من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة، وخلال الفترة الماضية تم تدعيم شركة النايفات من مؤسسة النقد العربي السعودي لطرح عدة تمويلات مالية تدعم بها المواطن السعودي، بالإضافة إلى تقديم عروض تمويلية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة وتوفير ميزة ألإيجار التمويلي، وتطرح شركة النايفات تمويل شخصي خاص بالأفراد المتواجدين داخل المملكة الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص وفق مميزات ميسرة للجميع، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي قروض من غير البنوك بدون تحويل الراتب بالسعودية من شركة النايفات للتمويل النقدي.

مميزات الحصول علي تمويل نقدي من شركة النايفات السعودية للتمويل

توفير مبالغ قروض من غير البنوك بدون تحويل الراتب تبدأ من 10 الآف ريال وتنتهي إلى 300 ألف ريال سعودي.

فترة سداد التمويل تصل لفترة 60 شهر فقط.

مبالغ التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توفير ميزة إمكانية تجديد الحصول علي التمويل مرة أخري.

صرف فورى وسريع لجميع مبالغ التمويل التي يتم اختيارها من قبل العميل وبدون موافقة كفيل.

شروط الموافقة علي صرف التمويل الشخصي من نايفات للتمويل

يجب علي العميل أن يكون موظفاً بأحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة التي لها اعتماد من قبل نايفات للتمويل.

الحد الأدنى لراتب العميل بالقطاع الحكومي هو 5000 ريال فقط.

الحد الأدنى لراتب العميل بالقطاع الخاص هو 7000 ريال.

أن لا يقل عمر العميل عن 20 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون العميل علي رأس قوة عمل لا تقل عن 3 شهور بالعمل الحكومي.

أن يكون العميل علي رأس قوة عمل لا تقل عن 6 شهور بالعمل الخاص.

نموذج التقديم علي قرض شخص من نايفات للتمويل المالي

يمكن تقديم طلب وتسجيل مبلغ قرض شخصي من نايفات للتمويل من خلال الدخول علي هذا الموقع: قروض نايفات، وعبر رابط التسجيل الإلكتروني يطلب كل عميل مبلغ القرض المناسب له.

تمويلات شخصية للعملاء من بنوك سعودية أخري



بنوك المملكة العربية السعودية توفر أكثر من تمويل مختلف كي تتناسب مع جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومن هذه التمويلات، تمويل نقدي يبدأ من 5 الآف ريال لمدة 3 شهور بدون أرباح من بنك سامبا السعودي، كما يتوفر تمويل خاص للمتقاعدين من بنك ساب يبدأ من 10 الآف ريال حتي 500 ألف ريال، بالإضافة إلى وجود تمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام من البنك الأهلي التجاري بأطول فترة سداد، وغيرها من القروض المتنوعة التي تناسب الأفراد المواطنين والمقيمين والمتقاعدين وفق ما يحصل عليه كل شخص من راتب شهري.