نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الغاء الاشتراك في خدمات سوا stc أكواد الغاء وتفعيل خدمات سوا stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من مستخدمي شركة الاتصالات السعودية عن أكواد الغاء الاشتراك في خدمات سوا stc، في نفس الوقت الذي يرغب فيه البعض في معرفة طريقة الاشتراك في عروض وخدمات سوا stc، فقد يرغب البعض في تجربة عرض ما أو خدمة جديدة من stc ثم يريد إلغائها خاصة أنها تخصم من رصيد جوالك، وهناك العروض الدورية أو التي لا يستخدمها بعضنا باستمرار مثل عروض مضاعفة الرصيد وخدمات انترنت سوا stc، للذلك سوف نقدم لك اليوم عزيزي القارئ بالخطوات طريقة الاشتراك في عروض سوا المختلفة، وكذلك الأكواد التي تستطيع استخدامها ببساطة من أجل الغاء الاشتراك في خدمات سوا stc.

الغاء الاشتراك في خدمات سوا stc

هناك العديد من طرق الغاء الاشتراك في خدمات سوا stc يمكنك استخدامها من خلال جوالك، الطريقة الأولي تتمثل في إرسال رسالة نصية فارغة إلى رقم 800828، وبدورك سوف تتلقى رسالة نصية تبلغك بآخر تحديثات عروض وخدمات سوا، بالاضافة إلى طرق الاشتراك وإلغاء الاشتراك في تلك الخدمات، أما الطريقة الثانية فهي أيضا عن طريق إرسال قصيرة تحمل الكود #900* إلى رقم 900 وهو رقم خدمة سوا الموحد، وسوف تستطيع الغاء جميع الاشتراكات أو اختيار الغاء الاشتراك في خدمة واحدة أو أكثر حسب رغبتك، أما الطريقة الثالثة فهي إرسال كود إيقاف تفعيل الخدمة إلى رقم خدمة سوا الموحد أيضاً.

أكواد إيقاف تفعيل خدمات سوا

إذا رغبت في استخدام الطريقة الثالثة وهي إرسال كود إيقاف تفعيل الخدمة إلى رقم سوا stc الموحد، فأنت في حاجة إلى معرفة تلك الأكواد لإلغاء الاشتراك في الخدمة، حيث يمكنك إيقاف خدمة الوسائط عبر إرسال كود 1001، وإلغاء خدمة تحديد المواقع عبر إرسال كود 1011، ولإيقاف خدمة سوا باقات استخدم كود 4149، ولإلغاء تجديد الباقة التلقائي سوا stc استخدم كود 7609.

وتستطيع الغاء خدمة تقسيم الفواتير عبر إرسال كود 1560، وإيقاف خدمة المكالمات الجماعية عبر إرسال كود 1601، كما تستطيع إيقاف خدمة سوا إيزي نت stc عبر إرسال كود 2001، ويمكنك الغاء الاشتراك في خدمة سوا الرسائل الدعائية عبر إرسال كود 3322، ولإلغاء عرض الرسائل القصيرة يمكنك استخدام كود 7779، وكذلك استخدم كود 5559 لإلغاء عرض مضاعفة رصيد سوا stc، وكود 2009 لإلغاء عرض انترنت سوا.

أكواد الاشتراك في عروض سوا

أما إذا كنت ترغب في الاشتراك في عروض وخدمات سوا stc، فسوف تقوم بإرسال كود 201 في حالة رغبتك في الاشتراك في نقاط قطاف، وإرسال كود 1111 للاشتراك في خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية stc، وإرسال كود 1550 للاشتراك في خدمة تقسيم الفواتير، وكود 1000 للاشتراك في خدمة الوسائط، وكود 1480 للاشتراك في خدمة الاستعلام الحد الائتماني الحالي، وكذلك كود 1010 للاشتراك في خدمة تحديد المواقع، ولإضافة خاصية المكالمات الجماعية stc يمكنك استخدام كود 1600، وقم بإرسال كود 2220 في حالة رغبتك في الاشتراك في خدمة الاستعلام عن الرصيد المتبقي لباقة النت.