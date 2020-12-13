نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل بنك الجزيرة وشروط تمويل بنك الجزيرة 1442 للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل بنك الجزيرة هي أداة إلكترونية بسيطة يوفرها البنك للعميل؛ ليتمكن من حساب التمويل والأقساط المتوقعة، حيث يُفضل الكثير من العملاء معرفة القسط الشهري المستحق ومبلغ التمويل المتوقع صرفه قبل الدخول في إجراءات التمويل، ويمكن استخدام تلك الأداة لجميع أنواع برامج التمويل المتوفرة لدى البنك، مثل القروض الشخصية والعقارية وتمويل شراء سيارة، وفي موضوعنا اليوم سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي وإعادة التمويل من مصرف الجزيرة، وكذلك كيفية حساب مبلغ القرض المتوقع والأقساط المستحقة بواسطة حاسبة تمويل بنك الجزيرة.

حاسبة تمويل بنك الجزيرة

يقدم بنك الجزيرة خدمة حاسبة القروض لتمكين العميل من تحديد المبلغ المتوقع أن يحصل عليه عند طلب القرض، وكذلك القسط الشهري المستحق دفعه شهريا للبنك، حيث يقوم العميل بإدخال عدد من المعلومات الخاصة به مثل الدخل الشهري وجهة العمل، وتقوم الحاسبة التقديرية بحساب النسب المتوقعة للقرض، ويعتمد حساب تلك النسب على نوع المنتج التمويلي ومدة السداد.

قروض بنك الجزيرة 1442 وشروط الحصول عليها

يضم برنامج التمويل الشخصي المتوفر لدى بنك الجزيرة مجموعة متنوعة من القروض، حيث تختلف شروط ومسميات قروض بنك الجزيرة وفقا لآلية عمل المنتج التمويلي والمسمى الوظيفي للعميل، ويتيح المصرف القرض عبر الأسهم المحلية وعبر تحويل المديونية، بالاضافة إلى برنامج تمويلي للمهنيين وآخر لموظفي البنوك المحلية بدون شرط تحويل الراتب، وفي موضوعنا اليوم سوف نشرح بالتفصيل شروط تمويل بنك الجزيرة لكافة أنواع القروض الشخصية، والتي يمكن استخدام حاسبة تمويل بنك الجزيرة لمعرفة المبالغ المفدرة لها والأقساط المتوقعة أيضا.

أولا برنامج التمويل الشخصي”دينار” عبر الأسهم المحلية

يتيح تمويل بنك الجزيرة عبر الأسهم المحلية حد تمويلي عالي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، على ألا يقل عمر العميل عن 20 عام وألا يتجاوز عمره 60 عام، وألا يقل راتبه الشهري بدون استقطاعات عن 5 ألاف ريال سعودي مع ضرورة وجود سجل ائتماني جيد، كما يجب أن يكون العميل من منسوبي أحد جهات القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص المعتمدة من قبل البنك، وهو منتج تمويلي متوفر لكل الفئات مع تأمين تكافلي مجاني مع هامش ربح سنوي يبلغ 2.91%، ويمكنك استخدام حاسبة تمويل بنك الجزيرة لمعرفة كافة تفاصيل المبلغ والقسط المتوقع.

قرض بنك الجزيرة الشخصي “دينار” لموظفي البنوك

يتيح تمويل بنك الجزيرة لموظفي البنوك حد تمويلي عالي يصل إلى 0.75 مليون ريال سعودي، على ألا يقل عمر العميل عن 30 عام وألا يتجاوز عمره 55 عام، وألا يقل راتبه الشهري بدون استقطاعات عن عشرة ألاف ريال سعودي مع ضرورة وجود سجل ائتماني جيد، كما يجب أن يكون العميل من منسوبي أحد البنوك المحلية مع تأمين تكافلي مجاني وهامش ربح سنوي يبلغ 7.21%، ويمكنك استخدام حاسبة تمويل بنك الجزيرة لمعرفة كافة تفاصيل المبلغ والقسط المتوقع أيضاً بكل بساطة.

التمويل الشخصي «دينار» لتحويل المديونية

يتيح تمويل بنك الجزيرة لتحويل المديونية بحد أقصى لمبلغ القرض يصل إلى 2 مليون ريال، على ألا يقل عمر العميل عن 20 عام وألا يتجاوز عمره 60 عام، وألا يقل الراتب بالنسبة لمنسوبي القطاع الحكومي عن 6 ألاف ريال سعودي، ويتضاعف هذا المبلغ مرة واحدة للقطاع العسكري ويتم تحديد الحد الأدنى للراتب بالنسبة للقطاع الخاص بناء على رؤية البنك، كما يجب وجود سجل ائتماني جيد للعميل، وهو منتج تمويلي متوفر لكل الفئات مع تأمين تكافلي مجاني مع هامش ربح سنوي يبلغ 1.39%.

قرض بنك الجزيرة “دينار” للمهنيين

يتيح تمويل بنك الجزيرة للمهنيين من الأطباء والمهندسين على ألا يقل الدخل الشهري خمسة عشر ألف ريال، كما يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عام وألا يتجاوز عمره 60 عام مع ضرورة وجود سجل ائتماني جيد، يتطلب فقط من العميل إحضار رخصة مزاولة المهنة وترخيص المنشأة.، ويمكنك استخدام حاسبة تمويل بنك الجزيرة لمعرفة كافة تفاصيل المبلغ والأقساط المستحقة للبنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم كافة المعلومات حول حاسبة تمويل بنك الجزيرة، بعد أن استعرضنا معكم كيفية حساب المبالغ التقديرية لقروض بنك الجزيرة، وكذلك قيمة الأقساط الشهرية المتوقع سدادها للبنك من جانب العميل، وخلال موضوعنا تعرفنا أيضا على كافة أنواع القروض الشخصية التي يقدمها بنك الجزيرة، وتحدثنا بالتفصيل على شروط تمويل بنك الجزيرة وطريقة حساب مبلغ التمويل لكل قرض باستخدام حاسبة تمويل بنك الجزيرة.