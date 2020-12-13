نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل شخصي بدون فوائد حتى 500 ألف ريال موافقة فورية تسهيلات في السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج العديد من الأشخاص إلى تمويل شخصي بدون فوائد من بنك سامبا بشكل فوري من أجل سداد الديون المتراكمة والفواتير أو لشراء متطلبات ضرورية مثل العلاجات وغيرها من مصروفات مدارس، لذلك يوفر البنك عدة برامج تمويلية توفر الحلول للضيقات المالية التي يمر بها الكثير من المواطنين والمقيمين أيضاً، فيما يعد سامبا ضمن البنوك التي تسعى لتوفير أفضل الخدمات لكسب ثقة العملاء والتي تتمثل في أنواع البطاقات الائتمانية، الحسابات، القنوات البنكية، المنتجات الإسلامية، والتمويل العقاري الذي يشمل الأراضي والشقق والفلل وتمويل بناء المنزل أو العقار، كل هذا يشمل التسهيلات والمزايا الخاصة به. مزايا تمويل شخصي بدون فوائد من بنك سامبا يقدم بنك سامبا التمويل الإسلامية ومجاز من هيئة الرقابة.

فترات السداد حتى 5 سنوات متاح أول ثلاثة أشهر بدون فوائد.

قرض سريع موافقة فورية.

قرض بدون كفيل.

تأمين تكافلي مجاني (الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله).

إمكانية شراء المديونية.

إمكانية الحصول على قرض إضافي وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

يمكنك سداد القرض في فترة الثلاثة أشهر بدون دفع أي فوائد، أما إذا زادت المدة عن هذا يتم دفع الكلفة الآجلة.

تمويل الخير سهل وميسر ولا يتطلب أن يكون راتبك كبير. شروط الحصول على تمويل بدون فوائد بنك سامبا ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

لا يقل الراتب الشهري عن ألفي وخمسمائة ريال سعودي.

الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل هي شهر واحد.

هذا النوع من التمويل متاح للسعوديين فقط.

معدل النسبة السنوي يكون على حسب قيمة القرض ومدة التقسيط والرسوم الإدارية.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% من قيمة التمويل بحد أقصى 5.000 ريال. كيفية تقديم طلب الحصول على قرض بدون فوائد بنك سامبا تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني عبر موقع سامبا www.samba.com. الأوراق والمستندات المطلوبة:- نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

خطاب من جهة العمل بالموافقة على تحويل الراتب.

مستند من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والراتب الشهري والبلادت إن وجدت. في حالة وجود أي استفسار أو تلقي المساعدة والتحدث مع المختصين في مجال خدمة العملاء بالبنك، يرجى الاتصال على رقم سامبا المجاني 8001241010.

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