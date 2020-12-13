نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام من ساند | التحقق من أهلية ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشجيعًا للشباب السعودي في الالتحاق بالقطاع الخاص، وعدم انتظار وظائف الحكومة، يمكن إجراء الاستعلام من ساند برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت، وذلك للحصول على تأمين التعطل عن العمل في حالة فقدان الوظيفة في هذا القطاع، يأتي ذلك في ظل استغناء كثير من المؤسسات والشركات عن الموظفين خلال هذه الفترة التي شهدت تراجعًا في أداء هذه المؤسسات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، واتجاه كثير من رجال الأعمال إلى تقليص بند المصروفات، وتوفير الرواتب، وإن كانت الحكومة قد دعمت الكثير منها خلال هذه الفترة، حتى لا يفقد أي من المواطنين فرصة العمل التي يعيش منها، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية التحقق من أهلية ساند.

الاستعلام من ساند والتحقق من أهلية ساند

ومن خلال موقعنا، نوضح كيفية الاستعلام من ساند برقم الهوية الوطنية 1442، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج الذي يدعم العاملين في القطاع الخاص، في حالة فقدان الوظيفة في أي وقت، إذ يحصلون على دعم مالي، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة أخرى، وذلك على النحو الآتي:-

بداية، يجب الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ننقر على “التحقق السريع”.

ونختار ساند، ثم ندخل رقم الهوية الوطنية.

يلي ذلك، إدخال الرمز المرئي.

كما يجب الضغط على “تحقق”.

أخيرًا، تظهر جميع التفاصيل، ومعرفة حالة التحقق من أهلية ساند.

طريقة التسجيل في saned

ويمكن للموظفين في القطاع الخاص بالمملكة، التسجيل في نظام saned عبر موقع التأمينات الاجتماعية السعودية، على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-