نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات سيارة هيوندا النترا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة هيوندا النترا 2021 ، حازت سيارة هيوندا النتر بشكلها الجديد على اهتمام كبير من قبل محبين السيارات بأنواعها المختلفة، وبوجه الخصوص محبين الماركة الكورية هيوندا التي من المفترض أن تتوفر في المملكة خلال الأسابيع القادمة، وقد جاءت السيارة بتصميم أنيق وأكثر جاذبية وبتصميم رياضي وبنفس الوقت ذات فخامة وقوة متميزة، ومن المؤكد أن سيارة هيوندا النترا سوف تحمل الكثير من مواصفات السلامة والأمان سوف نتعرف عليها معاً اليوم. مواصفات هيوندا النترا 2021 جاءت سيارة هيواند النترا بمحرك بسعة 1.6 لتر وبقوة حصان 127 وأيضاً ناقل أوتوماتيكي مزود ب6 سرعات، وبه 155 عزم نيوتن متر .

أما بالنسبة إلى التجهيزات الرئيسية بمجال الأمان للفئة الأول بالنترا المزودة بنظام مانع لإدارة المحرك من أجل حمايتها من السرقة .

من الداخل مزودة بمكيف هواء يدوي مزود بغلق مركزي مع إمكانية التحكم عن بعد، ويوجد بها صندوق خاصة بالأمتعة، وتحمل عجلة للقيادة متعددة الاستخدامات مرنة تقبل الإمالة .

السيارة تدعم جميع تقنيات الأمان الحديثة، لكي يتفادى سائقها من الاصطدامات وبها كاميرا خلفية لمراقبة الطريق كما يجب أن يكون .

بها شاشة بـ7 بوصة تعمل بنظام التاتش، ومزودة بجهاز بلوتوث ومكبرات صوت ضخمة .

تحتوي على شاحن لاسلكي يدعم الهواتف الذكية، ومثبت سرعة ومزودة بفتحة سقف كهربائية، ونظام خاص بمراقبة الإطارات .

مزيل فعال للتخلص من ضباب الزجاج، ومزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي . أسعار سيارة هيوندا النترا الجديدة يبلغ سعر سيارة هيوندا النترا في المملكة العربية لسعودية 64.790 إلى 74.690 ريال سعودي .

سعر سيارة هيوندا النترا في دولة قطر 69 الف ريال قطري .

سعر سيارة هيوندا النترا في الكويت يبلغ 6 الآف دينار كويتي .

سعر سيارة هيوندا النترا في الإمارات 69 الف درهم إماراتي

كما يبلغ سعر سيارة هيوندا النترا في الولايات المتحدة الأمريكية 19 الف دولار أمريكي .

جاءت سيارة هيواند النترا من الفئة الثانية بسعر 317,000 جنيه مصري، حيث أنها ترتفع عن سيارة الفئة الأولى بمعدل 10,000 كما أنها مزودة بفتحة سقف كهربائية وأيضاً مستشعر للإضاءة.

جاءت سيارة هيواند النترا من الفئة الثانية بسعر 317,000 جنيه مصري، حيث أنها ترتفع عن سيارة الفئة الأولى بمعدل 10,000 كما أنها مزودة بفتحة سقف كهربائية وأيضاً مستشعر للإضاءة. كما أن سيارة الفئة جاءت بسعر 337,000 جنيه مصري، وتزيد بمعدل عن 20.000 جنيه مصري، ولا يوجد بها فتحة سقف، ومزودة بوسائد هوائية أمامية، مزودة بنظام abs الذي يعمل على غلق الفرامل ونظام خاصة بتوزيع قوة الفرملة.

الفئة الرابعة تتوفر بسعر 352,000 جنيه مصري، والفئة تزيد عن الفئة الثالثة بحوالي 15 ألف جنيه، لاحتوائها على فتحة سقف ومزودة عجلات رياضية ذات قياس 16 بوصة وحساسات من الخلف.

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