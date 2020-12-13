نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للشكاوى والاستعلام عن المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتخفيف العبء عن المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين والمواطنات في التسجيل لدخول حساباتهم في الضمان ومعرفة تفاصيل المعاش الذي يحصلون عليه، وكذلك لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات على المبالغ التي جرى إيداعها في حساباتهم البنكية، أو الاستفسار حول موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، أو لمعرفة مواعيد نزول الدعم في أي شهر من الشهور، وهو من الأموال التي خصصتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لمواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من الأُسَر.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

وفي السطور التالية، ننشر رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني 1442، وعددًا من قنوات التواصل الأخرى مع موظفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، والحصول على المعلومات الخاصة بالمعاش أو توقع صرف المساعدة المقطوعة، وتقديم الشكاوى في أي وقت، وذلك على النحو الآتي:-

في البداية، فإن الرقم المجاني هو (19911).

ويمكن التواصل مع موظفي الوزارة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

كما يمكن التواصل من خلال رقم صندوق البريد العادي (12484).

أو الرمز البريدي (11157).

طريقة التسجيل في المعاش الضماني بالمملكة

بعد معرفة رقم الضمان الاجتماعي المجاني للجوال، وبخطوات سهلة عبر الإنترنت، يمكن لأي مواطن أو مواطنة في المملكة العربية السعودية، التسجيل في المعاش الضماني للحصول على الدعم من وزارة الموارد البشرية، وذلك على النحو الآتي:-

في البداية، يجب الانتقال إلى رابط التسجيل عبر الإنترنت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

ثمّ ندخل اسم المستخدم في منصة النظام الموحد.

يلي ذلك، إدخال الرمز المرئي، ثم تسجيل الدخول.

ومن الممكن إنشاء حساب جديد بالنقر إنشاء حساب.

بعد ذلك، ندخل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني أو رقم الطلب.

أخيرًا، نقوم بإدخال رمز التحقق والنقر عرض.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي