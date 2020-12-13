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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على وحدة سكنية قام سمو الأمير الوليد بن طلال بتدشين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية منذ عام 1996 الميلادي، إيمانًا منه بأهمية انتشار الوعي الاجتماعي حول مبدأ التكافل ما بين جميع فئات المجتمع السعودي، ومساندةً من سموه لكل ذي حاجة مادية ومجتمعية وإنسانية من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، والحرص على توصيل تلك المساعدات لمستحقيها والمستفيدين الفعلين منها.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أهداف ومبادئ مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تُعد مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال الإنسانية من أهم وأشهر المؤسسات الخيرية بالمملكة، ومن أكثرها تأثيرًا وفاعلية داخل المجتمع السعودي، وذلك نتيجة لاعتماد المؤسسة العديد من السياسات والشروط التي تحقق أهدافها المرجوة نحو بناء مجتمع متكامل ومُتلاحم.

ومن أهم أهداف مؤسسة الوليد بن طلال ما يلي:

الحرص على حصول جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة وخاصةً فئة النساء والأطفال على حقوقهم المادية والمعنوية ورعايتهم رعاية تامة.

العمل على إيجاد وسائل وطرق مستحدثة لتطوير المجتمع والسمو به وكافة فئات المواطنين بداخله.

الحرص على تقديم كل ما يلزم من معونات ومساعدات لمتضرري الكوارث والنكبات من أفراد أو شركات.

بناء مجتمع يتمتع بروح المسامحة والمشاركة وذلك وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية وما يحُث عليه الدين الإسلامي.

الرقي بفكر المجتمع من خلال إيجاد أفكار جديدة تواكب العصر الحديث، وهدم الأفكار القديمة التي تعمل على تعطيل مسيرة الوطن.

إنشاء مبادرة خيرية عبارة عن مسابقة يتقدم بها كل من يرغب في الحصول على وحدة سكنية أو سيارة خاصة به، وذلك وفقًا لشروط معينة.

كيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

تهدف مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال الخيرية على تقديم المساعدة لما يقارب العشرة ألاف مواطن مستحق لطلب وحدة سكنية.

ويمكن التقدم لطلب الوحدة السكنية بإحدى الطرق الأتَية:

فروع المؤسسة

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بتوفير العديد من الفروع الخاصة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لتلبية حاجات المتقدمين لطلب الوحدات السكنية، حيث يمكن كل متقدم من الذهاب إلى الفرع الأقرب إليه ويمكنك الاتصال بالمؤسسة من خلال رقم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية 966112110000 .

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الموقع الإلكتروني

عملت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية على تفعيل موقع إلكتروني خاص بها تسهيلًا على المتقدمين لطلب الوحدة السكنية من الوصول السريع لنموذج ملئ البيانات دون الحاجة للذهاب لأحد مقرات المؤسسة.