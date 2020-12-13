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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442 هـ نظام فارس السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة زادت في الآونة الآخيرة مراحل البحث عن تطورات المملكة العربية السعودية وخاصة مراحل البحث والاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين، حيث بحث المعلمون والإداريون في المملكة العربية السعودية عن رابط وطريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية 1442هـ الخاصة بالعام الجاري، وقد سهلت وزارة التعليم السعودية موقعًا إلكترونيًا خاصًا لحل والاستعلام عن العلاوات السنوية المخصصة للإداريين والمعلمين نظام فارس، بحيث يُمكن للمعلمين والإداريين وكافة العاملين في المنظومة التعليمية عبر هذا النظام معرفة موعد صرف العلاوات السنوية للسنة الجارية وتحديد قيمتها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، وذلك ضمن معاصرة التطور التكنولوجي السعودي العالمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة رؤية 2030 الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442 هـ
بدأت الجهات المختصة كالعادة حسب أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من صرف العلاوة السنوية للعاملين والمعلمين والإداريين في منظومة التعليم مع بداية كل سنة هجرية، ولكن بحسب التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية من المقرر أن يتم صرفها مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2021، وبذلك سيكون إضافة العلاوة السنوية لهذا العام إلى مرتب الشهر الأول من العام الجديد الموافق 27 يناير 2021، و 2 جماد الثاني لعام 1442هـ، على أن يتم إضافة العلاوة حسب السلم الوظيفي والتدريج الموضح من الجهات المختصة ونوضح لكم بالتفصيل تدرج السلم الوظيفي من خلال الصورة التالية
الاستعلام عن العلاوة السنوية 2020 نظام فارس
يمكن للمستخدمين والمستحقين العلاوة السنوية وكل المعلمين والإداريين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية للسنة الحالية وقيمتها باتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمعلم في موقع نظام فارس الإلكتروني.
- الضغط على إيقونة الخدمة الذاتية.
- الضغط على خانة الرواتب ومنها الاطلاع على قيمة العلاوة السنوية
خدمات نظام فارس للمعلمين السعودية
يعتبر نظام فارس من أحد الانظمة المتبعة في تطوير خطة المملكة العربية السعودية و تطبيق لإستراتيجية رؤية 2030،ومن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام فارس للمعلمين والإداريين والعاملين في المنظومة التعليمية بجانب الاستعلام عن العلاوة السنوية:
- الاستعلام عن موعد نزول وصرف الرواتب الشهرية.
- إمكانية إبلاغ المعلم عن إجازة.
- الإطلاع على كل ما يخص تخص المعلم من معلومات.
- الاستعلام عن العلاوة السنوية وموعد صرفها وقيمتها .
- تقديم المعلم طلب قطع الإجازة والعودة لممارسة عمله.
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