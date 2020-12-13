نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المعاملات على منصة ابشر 1442 ورابط المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المعاملات على منصة ابشر 1442 ورابط المنصة، تعتبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية من أهم المنشآت الهامة في المملكة ويتم توفير عليها الكثير من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية، لهذا يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بإنشاء حساب على منصة ابشر الاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها على هذه المنصة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات الاستعلام عن المعاملات من خلال منصة ابشر 1442.

الاستعلام عن المعاملات على منصة ابشر 1442

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاستعلام عن المعاملات من خلال منصة أبشر الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها على هذه المنطقة من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي:

أولا يتم الذهاب إلى بوابة أبشر أفراد وتسجيل الدخول ثم تضيف البيانات الخاصه بك والتى تتضمن الاسم وكلمة السر، واذا كنت مستخدم جديد ينبغي عليك اتباع الخطوات المطلوبة حتى تتمكن من استكمال الطلب وتتمكن من الاستعلام بعد تسجيل الدخول بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة خدماته ثم تقوم باختيار المعاملة التي تريد أن تستلم عنها بعد الانتهاء من هذه الخطوة تقوم بالضغط على استعلام، وسوف تتمكن من معرفة حالة الطلب

تطبيق ابشر 1442

تعتبر منصة ابشر الالكترونية من أهم المنصات الهامة لدى جميع المواطنين بالمملكة السعودية ويمكن تنزيل تطبيق ابشر على الهاتف الخاص بك للاستفادة من كافة المعاملات التي يتم تقديمها على هذه الخدمة، حيث يمكنك تسجيل الدخول على تطبيق ابشر ثم اختيار القائمة والضغط على خدماته أو الاستعلام وبعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمات المطلوب وسوف تظهر لك حالة الطلب بشكل تفصيلي.