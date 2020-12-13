بنك الراجحي فتح حساب 1442 وشروط المحددة

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عمر شويل - جدة بنك الراجحي فتح حساب 1442 والشروط المحددة، يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية بالبحث عن الخطوات التي تساعدهم على فتح حساب في بنك الراجحي عبر الإنترنت في دقائق معدودة بدون أن يتم للذهاب إلى مقر البنك، حيث يهتم مصرف الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء لتوفير الوقت والجهد عليهم

ويعتبر هذا البنك من أكثر البنوك الإسلامية على مستوى العالم وهو من أحد المستثمرين المعروفين داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على بنك الراجحي فتح حساب والشروط المحددة لفتح حساب في بنك الراجحي بالتفصيل.

بنك الراجحي فتح حساب

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي وتقوم بتحديد الجنسية بعد ذلك تبدأ بتحديد الهوية الوطنية أو تضيف رقم الاقامة بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وسوف تصل إليك رسالة إلى الهاتف حتى تضيف هو رمز التحقق بعد ذلك تقوم بتحديد الطلب والذي يتضمن سيد أو سيدة او آنسة

وغير ذلك ثم تضيف الايميل الخاص بك وتضيف الحد الأقصى للمبلغ في العملية الواحدة للشهر في الخطوه التالية تقوم بتحديد دخلك الشهري وتضيف رمز التحقق ثم اضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك تبدأ بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك وتحدد الطلب وتضيف البيانات التي تتعلق بالضرائب وجميع المعلومات الهامة عن العائلة ورقم الهاتف وكافة التفاصيل

ثم اضغط على كلمة موافق وسوف تصل إليك رسالة والتأكد من اكتمال الطلب بنجاح وسوف تحصل على رقم حساب خاص بك وينبغي عليك الذهب إلى أقرب فرع إليك ثم التوقيع واكتمال فتح الحساب.

شروط فتح حساب الراجحي

أولا يجب أن يكون لديك رقم هوية أو اقامة سارية وغير منتهية وأن لا يقل عمره عن 15 عام وأن يكون لديك عنوان صالح وأن تكون مسجل قبل ذلك في منصة ابشر الالكترونية.

ينبغي أن يكون لديك لكم جوال صالح مزود بالخدمات داخل المملكة السعودية وتؤكد أنت وعائلتك لا يوجد أحد في الدرجة الأولى لديهم منصب سياسي في الدولة والإقامة، ويؤكد أنه بكامل قواة العقلية ولديك الحق في التصرف في الأموال والإطلاع أيضا على الشروط والأحكام والموافقة عليها.