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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول أفراد الراجحي 1442 وخطوات فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد، يهتم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة السعودية عن الخطوات التي تساعدهم على تسجيل الدخول أفراد الراجحي والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بحسابهم والتي تتضمن معرفة تفاصيل الحساب والتحويل الداخلي والمحلي بجانب تعديل البيانات الخاصة بهم، وتغيير الرقم الساخن والاطلاع على كشف الحساب وسداد الفواتير ومن هذه الأمور الهامة، لهذا يمكنكم تسجيل الدخول أفراد الراجحي عبر الإنترنت لمعرفة كافة التفاصيل، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات تسجيل الدخول افراد الراجحي 1442.

تسجيل الدخول للافراد الراجحي

من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي عبر الإنترنت ثم تضيف اسم المستخدم في المكان المحدد لها وتضيف كلمة السر بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة دخول.

فتح حساب جديد الراجحي

يمكن بكل سهولة فتح حساب في مباشر للافراد الراجحي في وقت سريع لإدارة الأموال من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي عبر الإنترنت والضغط على فتح حساب جاري بعد ذلك تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام واضافة البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن اسم العميل والحالة الاجتماعية والبريد الإلكتروني والمبلغ والدخل الشهري والعديد من هذه التفاصيل وبعد ذلك تقوم ب اضافة رمز التأكيد والضغط على كلمة التالي.

في الخطوة التالية تقوم بإضافة كافة البيانات التي تتعلق بالضرائب والمغتربين الذين ليس لديهم الجنسية السعودية وأضافة البيانات في أفراد الأسرة أرقام الهواتف وذلك عندما تقوم بالتسجيل بالبطاقة العائلية بعد ذلك تقوم بتوثيق هذا الحساب من خلال منصة أبشر الإلكترونية

والضغط على تم بعد ذلك يقوم البنك بمراجعة الطلب من خلال مباشر الراجحي للأفراد. وسوف تصل إليك رسالة تؤكد الطلب عند الموافقة عليها ينبغي عليك وقتها الذهاب لأقرب فرع إليك لاستكمال البيانات الخاصة بك والحصول على بطاقة الصراف الآلي في مدة 30 يوم.